

Un homme fait une chute mortelle à Titioro

Tahiti, le 8 avril 2026 - Un homme est décédé mercredi matin après avoir chuté du cinquième étage d'un immeuble en construction à Titioro.



Nos confrères de Tntv ont rapporté mercredi matin qu'un homme a perdu la vie après être tombé du cinquième étage d'un immeuble en construction dans le quartier de Titioro. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Une enquête devrait être diligentée pour déterminer les circonstances dans lesquelles le drame a eu lieu.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 8 Avril 2026 à 09:15 | Lu 2670 fois



