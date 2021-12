Un homme en garde à vue, soupçonné du meurtre d'une lycéenne il y a 27 ans

Paris, France | AFP | mercredi 01/12/2021 - Un homme a été interpellé mardi car son ADN, relevé récemment dans une affaire de violences conjugales, correspond à celui retrouvé sur les lieux du meurtre d'une lycéenne en 1994 à Château-Thierry (Aisne), a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.



Le suspect, âgé de 54 ans et "très défavorablement connu" pour des faits de violences, a été arrêté à Rennes puis placé en garde à vue pour être auditionné par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et de la PJ de Creil, chargés des investigations, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du Parisien.



Sollicité par l'AFP, le parquet de Soissons n'a pas souhaité réagir.



L'ADN de cet homme, récemment mis en cause pour des violences conjugales, a été ajouté au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) et "a matché" avec l'ADN inconnu retrouvé sur la scène de crime, selon la source proche de l'enquête.



Le corps de Nadège Desnoix, 17 ans, avait été découvert sur le bord d'un chemin à proximité du lycée technique Jules Verne où elle était élève en classe de première.



La victime, qui présentait des traces de strangulation, avait reçu plusieurs coups de couteau, notamment dans la région du coeur, mais n'avait pas subi de violences sexuelles, selon l'autopsie réalisée après les faits. Domiciliée à une quinzaine de kilomètres du lycée, elle avait pris un car très tôt le matin pour être présente aux cours qui débutaient à midi.