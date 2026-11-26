

Un homme de 26 ans jugé pour le viol de sa nièce

Tahiti, le 26 novembre 2026 – Prévu sur deux jours, le procès d’un homme de 26 ans poursuivi pour avoir violé sa nièce alors âgée de 12 ans s’est ouvert jeudi devant la cour d’assises à huis clos partiel. L’accusé, qui a reconnu les faits en ce premier jour d’audience, encourt 20 ans de réclusion criminelle.



Le procès pour “viol incestueux” d’un homme de 26 ans accusé d’avoir agressé sa nièce mineure s’est ouvert jeudi devant la cour d’assises à huis-clos partiel pour deux jours d’audience.



Les faits avaient été mis au jour en novembre 2024 lorsque les gendarmes de Papara avaient été informés qu’une femme et sa fille mineure s’étaient présentées au dispensaire pour dénoncer des faits de viols subis par la fille alors âgée de 12 ans. Entendue par les enquêteurs, la fillette avait accusé son oncle de lui avoir imposé des pénétrations vaginales, digitales et péniennes.



Interrogé à son tour, l’homme avait tout d’abord avoué quelques caresses avant de finir par reconnaître les faits. Face aux gendarmes, il avait également concédé qu’il avait questionné la mineure sur sa vie sexuelle en lui demandant notamment si elle avait déjà eu des rapports ou bien encore si elle avait déjà regardé des films à caractère pornographique.



Délinquance précoce



Tel qu’il en est d’usage à la cour d’assises, les premières heures du procès ont été consacrées jeudi à l’étude de la personnalité de l’accusé. Un homme entré dans la délinquance de manière précoce qui avait déjà été condamné à l’âge de 13 ans pour des agressions sexuelles. À l’époque, l’expert qui l’avait examiné avait décelé un “sentiment de toute puissance particulièrement exacerbé, une intolérance à la frustration, une appétence pour l’alcool et une déscolarisation qui correspondait à une marginalisation sociale”, ce qui le situait dans le “cadre des personnalités psychopathiques”.



L’enquêtrice de personnalité qui s’était entretenu avec l’accusé a retracé à la barre son enfance marquée par une déshérence familiale et par de très nombreux placements dans des foyers ou chez des membres de sa famille. Elle a également expliqué que l’accusé, qui n’a jamais connu son père biologique, était décrit par ses proches comme étant colérique et brutal.



Interrogé sur sa détention à Nuutania, le mis en cause a expliqué qu’il n’avait eu aucune visite depuis son incarcération il y a deux ans mais que cela se passait “bien”. Ce à quoi la présidente de la cour lui a opposé qu’il avait eu deux incidents carcéraux relatifs à de la détention d’alcool et à des menaces de mort proférées à l’encontre d’un autre détenu. La magistrate a par ailleurs relevé que l’accusé n’allait plus à l’école en prison, qu’il n’avait pas d’activités et qu’il n’avait pas commencé à mettre de l’argent de côté pour indemniser sa nièce.



Un “moment de faiblesse”



Concernant les faits, le jeune homme a reconnu les viols en expliquant qu’il avait eu “un moment de faiblesse” : “J’avais des envies. Je n’ai pas su me retenir. Je crois que j’ai un problème. Je réagis mal”, a-t-il ainsi indiqué.



Entendue à son tour, la sœur de l’accusé et mère de la victime a abordé leur enfance “instable” ballotée de “droite à gauche” en racontant que son frère et elle-même avaient été rejetés par leur mère. En pleurs, la jeune femme a évoqué ce “petit frère” auquel elle ne pourra “jamais pardonner”. Interrogée sur l’évolution de sa fille, elle a indiqué que la petite travaillait très bien à l’école, qu’elle était plutôt calme et solitaire.



Alors que l’audience s’est tenue à huis-clos partiel, l’avocate de la partie civile, Me Hina Lavoye a expliqué que sa cliente souhaitait “faire passer un message” : “Quand on est victime de ce genre de choses, il ne faut pas penser qu'on n'est pas cru. On est cru, on est entendu et c'est jugé. Et la parole de jeunes filles est crue aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à dénoncer ce genre de faits.”



L’accusé encourt 20 ans de prison ferme au terme de ce procès qui doit s’achever vendredi.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 26 Novembre 2026 à 19:41 | Lu 162 fois



