Un hommage rendu aux morts pour la France en Indochine

Tahiti, le 8 juin 2020 – Une cérémonie pour célébrer la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, de 1940 à 1954, a été organisée ce lundi sur le monument aux morts de l'avenue Bruat de Papeete.



Une cérémonie a été organisée ce lundi, à l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine. Des personnalités politiques, telles que les députés Nicole Sanquer et Moetai Brotherson ou la ministre Tea Frogier, se sont rendues à cette cérémonie pour déposer une gerbe de fleurs sur le monument aux morts de Papeete. Durant cet événement, un message de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a été lu par le représentant du haut-commissariat, Guy Fitzer. Cet hommage s'adressait "plus largement" à "l'ensemble des soldats qui ont combattu pour ses couleurs (les couleurs de la France, ndlr) à l'autre bout du monde". Ce qui inclut "ceux qui ont résisté aux forces japonaises à partir de 1940 et ceux qui ont été victimes du coup de force du 9 mars 1945", a-t-elle précisé.