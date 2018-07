Un hacker "éthique" à Tahiti

Parole à Benjamin Lafois, ethical hacker pour IBM X-Force Red France

"Les petits territoires sont plus à risque"



A quoi sert un "bon" hacker ?

Alors un bon hacker, un "ethical hacker", est là pour trouver les vulnérabilités avant que quelqu'un de mal intentionné ne les découvre. C'est sa raison première. Dans l'entreprise, il aura ensuite plusieurs utilités. Par exemple, une personne qui est en charge de la gestion des risques, pour prouver à son entreprise qu'elle est en danger, va solliciter un test d'intrusion qui va permettre de démontrer l'impact et débloquer des budgets. Ça se voit souvent. Une deuxième raison, ça peut être une entreprise qui met sur le marché un nouveau produit et va vouloir le tester avant qu'il ne soit vendu. Un nouveau produit qui est présenté et qui est immédiatement hacké, ce n’est pas bon pour l'image de marque. Enfin il y a des entreprises qui ont conscience des risques et qui souhaitent simplement valider régulièrement, tous les ans ou tous les deux ans, qu'elle n'est pas "at risk", ou en tous cas pas à la portée du premier venu.



Que fait un "ethical hacker" à Tahiti ?

Du "ethical hacking" ! (rire). Je ne nommerai pas mon client, mais c'est une structure locale.



Comment devient-on "ethical hacker" ?

Jusqu'à récemment il n'y avait pas franchement de formation diplômante et professionnalisante. Ça a changé, on commence a avoir les premières générations qui sortent de l'université, des écoles d’ingénieurs ou de parcours en alternance avec une orientation et un vrai parcours dédié à la cybersécurité. Donc maintenant on commence à avoir des professionnels qui arrivent en nombre sur le marché, ce qui est une bonne chose. En revanche, l'aspect expérience est vraiment très important puisque pour devenir un bon "ethical hacker" il faut avoir une culture IT (technologies de l'information) qui soit très large. En effet, d'un client à l'autre on va rencontrer des systèmes très variés, en fonction de son business, de son histoire, des générations de systèmes différents. Aujourd'hui, on voit l'émergence des systèmes "cloud" qui sont complètement différents des systèmes "on premise" (NDLR : dans l'entreprise) qui étaient généralisés il y a encore trois ou quatre ans. Donc je pense qu'un bon "ethical hacker" est un mélange de quelqu'un qui a eu une formation solide en science informatique, pour comprendre le fonctionnement d'un système informatique, avec un poste ou au moins une bonne dose d'expérience qui lui a permis de voir toutes les facettes de l'informatique, que ce soit le réseau, le logiciel, le matériel…



A Tahiti, on se sentait en sécurité, mais cette impression est en train de changer…

Effectivement j'ai lu dans la presse les évènements récents qui ont touché le Territoire, donc en effet ça rappelle aux Polynésiens que même s'ils ont un éloignement géographique, les systèmes internet sont tous connectés. A partir du moment où on a une adresse IP, une adresse sur Internet, la distance n'est pas une notion qui apparaît comme utile. Ça influencera juste le temps de latence ou les débits, mais les systèmes seront tout aussi accessibles. Quelqu'un pourra attaquer la Polynésie comme s'il attaquait les États-Unis, l'Afrique ou l'Europe. Je dirais même que les petits territoires sont plus à risque que les autres car leur éloignement n'est pas favorable à la prise de conscience de la problématique cybersécurité, et leurs systèmes sont souvent de générations précédentes, parce qu'envoyer des serveurs et des spécialiste ici, ça coûte plus cher...





Jean-Pierre Claude, président du Club de la Sécurité de l'Information Région Tahiti (Clusir Tahiti)

"Faire réfléchir les gens sur les risques cyber"



Pourquoi organisez-vous ces conférence gratuites ?

C'est vraiment l'objet de l'association Clusir, de faire réfléchir les gens sur les risques cyber, qui sont sous-évalués en Polynésie par le fait que l'on se croit loin du monde et tout petits, donc pas intéressant à attaquer, ce qui est faux.



Il y a justement l'affaire DK qui fait parler. Qu'est-ce que le Clusir en pense ?

Alors le nouveau DK… C'est une chose qui n'a pas assez été dite, mais ce sont des peines de prison. Ce jeune est mineur, mais s'il était majeur, c'était cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ce qu'il a fait est loin d'être anodin.

Ensuite, si quelqu'un pense à devenir le nouveau DK je l'incite plutôt à passer de l'autre côté de la barrière, à venir du côté défense et à adhérer au Clusir plutôt que se lancer dans une aventure criminelle. Il s'amusera tout autant, parce que pour défendre il faut d'abord savoir attaquer, mais on le fait dans des conditions légales.