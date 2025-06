Un gala Miss Tahiti enchanteur

Tahiti, le 1er juin 2025 – Le gala de Miss Tahiti s’est tenu samedi soir à l’InterContinental Tahiti. Dernière étape avant l’élection de la future reine de beauté, qui aura lieu le 27 juin dans les jardins de la mairie de Pirae.



Samedi soir, sous un ciel radieux alors que l’averse de la veille avait pu faire craindre le pire, les dix candidates à l’élection de Miss Tahiti 2025 se sont dévoilées aux yeux des 600 privilégiés qui ont pu voir les premiers défilés de ces miss en devenir.



Ce gala, placé sous le thème du “Rima’ī- Miss Tahiti, incarnation du savoir-faire polynésien”, a conquis toutes les personnalités présentes sur place, mais aussi en ligne avec la diffusion sur les réseaux sociaux du direct de cette soirée.



Passage en maillot, en robe de soirée, en costume végétal ou en tenue de ville, les dix prétendantes ont profité du grand gala de l’élection sur le motu de l’InterContinental pour peaufiner les détails qui les séparent peut-être de la couronne qui sera décernée le 27 juin prochain dans les jardins de la mairie de Pirae à l’occasion aussi des 65 ans de l’élection au Fenua.



Côté présentation, c’est l’ancienne directrice générale de Miss France, et Miss France 2002, Sylvie Tellier, qui sera au micro en compagnie de Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2015.



Une élection qui a connu un nouveau coup de jeune avec un âge limite pour participer à Miss Tahiti repoussé de 25 à 30 ans.



Le 27 juin prochain sur le thème “Time Machine”, la nouvelle Miss Tahiti sera choisie parmi les prétendantes. Trois époques seront explorées, le Tahiti d’antan, les années Gatsby et le futur.



Miss Tahiti sera sélectionnée cette année sur plusieurs critères. 10 % sur le test de culture générale, 30 % sur la prestation lors du grand oral, 20 % sur les SMS envoyés par les supporters et 40 % lors de la prestation le soir de l’élection.