Un futur hôtel Bloody Mary's à Bora Bora

Avant de pouvoir débuter le chantier de ce nouveau complexe hôtelier, une étude d'impact environnemental du site d'implantation a été réalisée entre novembre 2018 et avril dernier par le bureau d'étude Vetea.



"Il ressort de cette étude que le chantier aura forcément un impact non négligeable sur le milieu lagonaire dans son état naturel actuel", indique Nicolas Bruno, gérant du bureau d'étude Vetea. "On a une première partie en bord de littoral qui est assez vaseux. Et plus on s'éloigne, plus ça devient un milieu riche avec de nombreuses colonies coralliennes avec différentes espèces. Une très grande richesse écologique avec de très nombreux poissons."



Concernant le chantier des bungalows sur pilotis et des deux motu artificiels, "les matériaux de déblais récupérés côté montagne vont servir à la construction des motu", précise Nicolas Bruno. "Ils vont créer également une zone de baignade entre les motu et le rivage. Deuxièmement la pose des pilotis va se faire dans le massif corallien et cela aura également un impact sur l'environnement naturel."



Pour limiter l'impact de ces constructions une fois le complexe hôtelier achevé, le bureau d'étude a émis une mesure compensatoire auprès du maitre d'œuvre. Il s'agit de "la sauvegarde de colonies corallienne qui seront mises en stabulation le temps des travaux", explique Nicolas Bruneau. "Cette proposition est suspendue à l'autorisation par les services du pays d'une occupation du domaine public. Et une fois le chantier achevé ces colonies seront réimplantées sur le site."



Le maitre d'ouvrage du projet et les gérants du Bloody Mary's n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Cependant l'étude d'impact sera disponible à la mairie de Bora Bora jusqu'au 10 juillet et au service de l'urbanisme des îles Sous-le-Vent pendant toute la phase d'instruction administrative. La population est invitée à donner son avis sur ce projet.