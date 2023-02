Un forum pour l'orientation des jeunes des Raromatai

Raiatea, le 3 février 2023 - Uturoa accueillait vendredi le Forum des métiers et de l’orientation des Raromatai au lycée des îles Sous-le-Vent (LUT). Chaque année, cet événement-clé dans le cursus d’orientation des élèves prend de l’ampleur et s’enrichit avec la venue toujours plus importante d’intervenants invités à venir présenter leur métier. Et fait nouveau, les parents ainsi que le public extérieur étaient conviés à participer à l’événement.



Le lycée des îles Sous-le-Vent (LUT) de Raiatea accueillait vendredi le Forum des métiers et de l'orientation des Raromatai. Présents pour la première fois à l'événement, la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel et le vice-recteur de la Polynésie française, Thierry Terret ont fait le déplacement auprès d'une délégation de la Direction de l'éducation et des enseignements (DGEE) et de l’université.



Les élèves sont venus nombreux : des classes de 3e des collèges, des élèves des Centres des jeunes adolescents (CJA) de Raiatea ainsi que les lycéens du LUT, du LEP et du Lycée professionnel protestant (LPP). Ils ont pu échanger avec pas moins de 230 intervenants, des professionnels représentant 23 domaines et des enseignants de spécialité disponibles pour les accompagner dans leur choix d’orientation. Au-delà de la découverte des différents secteurs d'activité tels que l’aide à la personne, les métiers de la mer, du droit, du numérique, du tourisme, les futurs bacheliers étaient aussi invités à des visio-conférences organisées avec des acteurs de métropole afin de les guider dans leur Parcoursup, plateforme que les élèves doivent impérativement remplir afin d’y formuler des vœux d’orientation pour leurs études supérieures.



Enfin, deux tables rondes “Comment réussir son orientation” et “L'orientation postbac” venaient étayer un programme déjà fourni. À cette occasion, Christelle Lehartel a d’ailleurs tenu à parler directement aux élèves bientôt bacheliers pour les alerter sur le décrochage scolaire après le baccalauréat : “J’ai moi-même pris une année sabbatique après le bac, pensant que j’avais le temps. Je vous assure que ce n’était pas une bonne idée car pour s’y remettre après, c’est très dur. Il vaut mieux préparer son avenir et sérieusement.”



Adaptation au profil des élèves



Compte-tenu du choix très important de stands, certains élèves étaient guidés entre visites et visio-conférences en fonction de leur profil. Les élèves de 3e, guidés par deux élèves du LEP et du LUT, ont visité leurs futurs établissements en fonction de leur souhait d’orientation pour la classe de seconde. Le programme des élèves de seconde se concentrait davantage sur le choix de leurs futures spécialités, obligatoires à partir de la première.

Les élèves de première devaient obligatoirement inclure trois rendez-vous en fonction de leurs projets professionnels et ont participé à la première table ronde. À cette occasion, Benoît Meyer, président de l’association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), ainsi que des membres de la DGEE n’ont pas hésité à rappeler plusieurs principes-clés de la réussite professionnelle. En totale complémentarité, ils ont accroché les élèves en les conseillant : “Plus vous faites des études longues, plus vous aurez de chance de trouver du travail. Plus vous êtes mobile et prêt à quitter votre île, plus vos chances professionnelles sont importantes. Plus vous parlez de langues étrangères, plus vous avez de chance d’être embauché. Soyez à l’heure au travail. Quand on va au travail, ce n’est pas pour passer son temps sur le téléphone.”



Quant aux terminales, ils ont assisté à des visio-conférences avec la métropole avec, notamment, des classes préparatoires, l’université de la Sorbonne à Paris, la filière universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou encore l’université Paris V (Paris-Cité), soit avec des acteurs de la voie professionnelle comme le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GIEQ) de Bretagne qui a monté un partenariat avec des élèves venant de baccalauréats professionnels de Tahiti ou Raiatea.



Florence Meyer, Proviseure du LUT : “Oser, intégrer, réussir” "Au-delà du forum, nous avons surtout souhaité que les élèves puissent rencontrer directement les professionnels qui les aideront demain à construire leur avenir universitaire et professionnel. Plus que de répondre à des questions purement théoriques de parcours scolaire, nous souhaitions qu’ils puissent oser, intégrer, réussir. Oser, c’est oser partir et pour cela, il faut que les parents soient partie prenante du projet de leur enfant. C’est d’ailleurs pour cela que nous les avons également invités à venir aujourd’hui. Intégrer, c’est maîtriser Parcoursup grâce à la présence ici du CIO dans le pôle orientation par exemple. C’est également dans ce cadre que nous avons organisé la table ronde."



Rédigé par Marion Alexandre le Samedi 4 Février 2023 à 10:19 | Lu 113 fois