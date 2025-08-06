

Un forum des métiers “pour tous” à Moorea

Tahiti, le 2 septembre 2025 – La commune de Moorea-Maiao organise la troisième édition du forum des métiers, vendredi 12 septembre, à la salle omnisports de Afareaitu, à destination des scolaires et des étudiants (8-11 heures), puis du grand public (11-14 heures). L’an dernier, l’événement avait rassemblé 625 visiteurs et 45 entreprises.





“Un espace d’opportunités pour tous”, c’est le thème retenu pour la troisième édition du forum des métiers de Moorea-Maiao. Organisé par la commune à travers le pôle emploi et insertion et le pôle développement économique, avec le soutien de plusieurs partenaires locaux et institutionnels, et cofinancé avec le Contrat de ville, l’événement se tiendra le vendredi 12 septembre à la salle omnisports de Afareaitu.



Ce rendez-vous connaît un succès croissant avec 412 visiteurs en 2023 et 625 en 2024. Cette année, professionnels, étudiants et demandeurs d’emploi, de tous âges et de tous niveaux, auront à nouveau l’occasion d’être réunis en un même lieu. L’an dernier, 45 entreprises locales s’étaient déplacées, et 60 candidatures et 214 demandes de stage avaient été enregistrées.



​Des secteurs porteurs

Le programme de l’événement est articulé autour de quatre grands axes pour permettre aux visiteurs “de confronter leurs aspirations professionnelles à la réalité du marché local tout en découvrant des secteurs porteurs d'emploi” : la découverte des métiers avec des démonstrations, des opportunités d’embauche directe, des formations qualifiantes présentées par des organismes spécialisés et des offres de stage pour faciliter l’insertion professionnelle. Pour fluidifier les démarches des uns et des autres, la municipalité a opté pour une organisation “en deux temps” : l’accueil des scolaires de 8 à 11 heures, suivi de celui du grand public, de 11 à 14 heures. Pour faciliter les déplacements, des bus seront accessibles gratuitement à partir de 9 h 30.



Pour la commune, il s’agit d’apporter une réponse concrète à “une priorité” : en 2022, Moorea-Maiao comptait 6 426 actifs pour 5 899 personnes sans activité professionnelle selon l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 2 Septembre 2025 à 15:01 | Lu 231 fois



