Un flyer sur les matériels de sécurité en mer

Pour la première fois un document conçu pour être pratique a été réalisé regroupant sur douze pages l’ensemble des matériels de sécurité requis pour la plaisance à usage personnel.Imprimée à 3000 exemplaires, en format 8 x18 cm sur papier hydrofuge et en quadrichromie, cette plaquette dont la DPAM a confié l’assemblage à l’APRP (Ateliers Pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées) traduit la volonté de la direction polynésienne des affaires maritimes d’informer et de responsabiliser les usagers de la mer.Le flyer sur les matériels de sécurité sera remis à tous les usagers de la mer qui le sollicitent et qui sont détenteurs d’un navire de plaisance à usage personnel, ainsi qu’à ceux qui passent avec succès leur permis de plaisance lorsqu’ils viendront retirer leur attestation. Le flyer liste l’ensemble des matériels nécessaires à la sécurité à bord d’un navire de plaisance à usage personnel en fonction des six catégories de navigation de plaisance dans tous les domaines de la sécurité : l’incendie et l’assèchement, les engins de sauvetage, la navigation, les documents nautiques, les outillages etrechanges, les signaux de détresse et la radiocommunication.La version numérique de ce document peut être consultée ou téléchargée sur le site internet de la DPAM Pas moins de 12 673 navires de plaisance immatriculés sont enregistrés dans les bases de données de la DPAM, y compris les jet-ski. Ce chiffre ne comprend pas les navires radiés.