

Un féminicide aux assises

Tahiti, le 14 avril 2026 - Alors que la deuxième session de cour d'assises de l'année a débuté mardi avec le procès à huis clos d'un jeune homme poursuivi pour meurtre, les jurés jugeront vendredi un homme de 52 ans poursuivi pour avoir mis un coup de couteau mortel à sa compagne le 29 août 2022 à Bora Bora.





Dès vendredi, le procès d'un homme de 42 ans poursuivi pour avoir volontairement donné la mort à sa compagne en lui portant un coup de couteau au thorax le 29 août 2022 s'ouvrira devant la cour d'assises de Papeete.



L'affaire avait été mise au jour le 29 août 2022 lorsque les gendarmes de la brigade de Bora Bora avaient été informés du fait qu'une femme âgée de 51 ans, mère de six enfants, avait était emmenée par des proches au dispensaire de l'île alors qu'elle venait d'être poignardée par son concubin au niveau du thorax. Tel que le relate la juge d'instruction en charge de l'affaire dans son ordonnance de mise en accusation, le médecin en poste au centre médical de l'île avait relevé que la victime avait subi une “plaie profonde faite par un couteau de la face antérieure du thorax”. Évasanée au Taaone, la victime était décédée quelques heures après avoir été agressée par son concubin.



À la suite des faits et en recoupant les témoignages notamment apportés par ceux qui avaient secouru la quinquagénaire, les enquêteurs s'étaient rendus au domicile du couple où ils avaient retrouvé le conjoint de la victime endormi et affalé sur un canapé. Les analyses toxicologiques avaient permis d'établir qu'il était alors sous l'emprise d'1,6 gramme d'alcool par litre de sang.



Placé en garde à vue le jour-même du décès de sa compagne, l'accusé avait concédé qu'il était “jaloux ”, qu'il ne supportait pas que sa compagne aille travailler “habillée comme une jeune fille” tout en affirmant qu'il ne voulait pas la “piquer”. Alors qu'elle était en train de préparer des couronnes de fleurs, l'accusé l'avait donc poignardée avec un couteau “d'une longueur totale de 23,5 cm et d'une lame de 11 cm”.



L’homme encourt jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.



Garance Colbert

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 14 Avril 2026 à 18:57 | Lu 113 fois



