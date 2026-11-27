

Un fare artisanal ancré dans la culture à Papeno’o

Tahiti, le 27 novembre 2026 – Associé à la légende de la carangue géante de la vallée de Vaitu’oru à travers une fresque et une stèle, le centre artisanal Fateteurua de Papeno’o a été inauguré ce vendredi. Construit sur fonds propres par la commune de Hitia’a o te Ra, il a vocation à aider “les familles à vivre de leurs créations” dans une zone en plein développement.





Les chants entonnés par les matahiapo de Faaripo ont ponctué les discours pour l’inauguration du premier fare artisanal de Papeno’o, ce vendredi matin. Le chantier, lancé en 2025, a été réalisé sur fonds propres par la commune pour un montant avoisinant les 4 millions de francs selon le maire de Hitia’a o te Ra, Henri Flohr. Son nom dévoilé, “Fare rima’i Fateteurua no Vaitu’oru”, les invités ont pu découvrir les stands tenus par les artisans et les élèves du CJA voisin.



“Nous ouvrons une nouvelle page pour l’artisanat de Papeno’o”, a déclaré Chantal Tau, quatrième adjointe en charge de l’artisanat. “C’est un souhait de la population depuis des années. Avant, les artisans s’installaient sous des chapiteaux sur le parking juste en face. Ce fare va aider les familles à vivre de leurs créations. Les mamans et les papas ont du talent, nos jeunes aussi !”, nous a-t-elle précisé au sujet de ce nouveau “lieu de rencontre, de partage et de valorisation” en faveur de l’économie locale.





​D’autres projets

“Les visiteurs pourront apprécier les différentes créations et pourquoi pas voir certains artisans au travail. Il y a aussi des plantes et des produits agricoles. Nous avons hâte de recevoir les habitants et les touristes, petit à petit”, s’est réjouie Ami, présidente de l’association Fateteurua. Créée pour l’occasion, elle compte à ce jour une petite trentaine d’adhérents. Les horaires d’ouverture prévisionnels s’étendent de 9 heures à 17h30, du lundi au samedi.



Situé en bord de route, en face du complexe sportif de Papeno’o, le centre artisanal s’inscrit dans une zone en plein développement entre le Fare Paana, où les locaux administratifs, commerciaux et médicaux affichent complet, et le CJA inauguré en décembre 2025. “La suite du projet, c’est de déplacer notre musée derrière le fare artisanal, et pourquoi pas monter des ateliers relais à la place de l’ancien CJA”, envisage Henri Flohr. Sur le plan artisanal, cette initiative pourrait par ailleurs inspirer les autres communes associées de Hitia’a o te Ra.



Trent et Vehiatua, jeunes artisans : “Se lancer et se développer” “Nous avons créé notre marque, Fenu Tahiti, sur laquelle nous travaillons depuis le mois de mai. Nos sacs à main sont un mélange de tradition, avec le tressage, et de modernité, avec des matières comme le similicuir et différents tissus à l’intérieur. Présenter nos créations chez nous, à Papeno’o, ça permet d’aller au contact des gens pour voir s’ils sont intéressés, en plus des réseaux sociaux. C’est une grande opportunité pour se lancer et se développer. À terme, l’objectif serait d’ouvrir notre propre entreprise”.

La légende de Fateteurua Le nom du fare artisanal est associé à une légende emblématique de Papeno’o, illustrée par une pancarte en bois réalisée par le centre d’accueil pour adultes handicapés Turu-ma, une fresque peinte par l’artiste et conseiller municipal Pierre Motahi, ainsi qu’une sculpture signée Jean Hapipi, dit So, sculpteur de Ua Pou. “Selon la tradition orale, sur les terres de Faratea Iti, dans la vallée de Vaitu’oru, Fateteurua, une carangue bleue, fut recueillie alors qu’elle n’était encore qu’un minuscule poisson découvert dans une calebasse utilisée pour puiser l’eau à l’embouchure. Élevée avec amour comme un enfant, elle grandit jusqu’à devenir d’une taille exceptionnelle. Un jour, blessée par les paroles de ses parents adoptifs, elle décida de quitter la vallée. Dans un élan de puissance, elle façonna des barrages qui firent gonfler les eaux de la rivière, lui permettant de descendre jusqu’à l’embouchure. Elle emprunta ensuite la passe de Rautiare pour rejoindre l’océan. (...) Son voyage la mena jusqu’aux terres sacrées de Taputapuatea, où elle donna naissance à sa descendance, avant de poursuivre sa route vers Taha’a, où les cercles dessinés à la surface de l’eau par Fateteurua et ses petits auraient donné naissance au nom du lieu : Haamene”, rappelle la stèle positionnée à l’entrée du site. En charge de la cérémonie, le tahu’a Raymond Graffe estime que cet hommage permet de “faire revivre” ce récit, ajoutant une dimension culturelle à la visite qui ne manquera pas d’intéresser les locaux comme les touristes.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 27 Novembre 2026 à 15:34 | Lu 204 fois



