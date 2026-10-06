Tahiti Infos

Un exercice cyclone déclenché ce jeudi


Un exercice cyclone déclenché ce jeudi
Tahiti le 7 octobre 2026. Dans le cadre de la préparation à la saison cyclonique 2026-2027, le Haut-commissariat de la République en Polynésie française organise, le jeudi 8 octobre 2026, un exercice de gestion de crise consacré au risque cyclonique.

 
Le scénario prévoit des conditions météorologiques favorables à la cyclogenèse, avec une forte probabilité de formation d’une dépression tropicale modérée susceptible d'affecter une partie de la Polynésie française.

Dans ce contexte, le Centre opérationnel du Haut-commissariat (CO-HC) est fictivement activé en configuration restreinte depuis le mercredi 7 octobre à 14h00.

Cet exercice vise à tester la coordination des services de l’État, du Pays et des opérateurs, ainsi que leur capacité collective à anticiper les conséquences d’un phénomène cyclonique et à préparer les mesures de protection des populations.

Il s’agit exclusivement d’un exercice. Aucune menace cyclonique réelle n’est signalée dans le cadre de cette simulation et aucune mesure particulière n’est demandée à la population.

Le Haut-commissariat rappelle l’importance de se préparer dès à présent à la saison cyclonique, qui s’étend de novembre à avril.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 7 Octobre 2026 à 17:17 | Lu 435 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site