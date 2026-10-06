

Un exercice cyclone déclenché ce jeudi

Tahiti le 7 octobre 2026. Dans le cadre de la préparation à la saison cyclonique 2026-2027, le Haut-commissariat de la République en Polynésie française organise, le jeudi 8 octobre 2026, un exercice de gestion de crise consacré au risque cyclonique.





Le scénario prévoit des conditions météorologiques favorables à la cyclogenèse, avec une forte probabilité de formation d’une dépression tropicale modérée susceptible d'affecter une partie de la Polynésie française.



Dans ce contexte, le Centre opérationnel du Haut-commissariat (CO-HC) est fictivement activé en configuration restreinte depuis le mercredi 7 octobre à 14h00.



Cet exercice vise à tester la coordination des services de l’État, du Pays et des opérateurs, ainsi que leur capacité collective à anticiper les conséquences d’un phénomène cyclonique et à préparer les mesures de protection des populations.



Il s’agit exclusivement d’un exercice. Aucune menace cyclonique réelle n’est signalée dans le cadre de cette simulation et aucune mesure particulière n’est demandée à la population.



Le Haut-commissariat rappelle l’importance de se préparer dès à présent à la saison cyclonique, qui s’étend de novembre à avril.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 7 Octobre 2026 à 17:17 | Lu 435 fois



