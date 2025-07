Un enfant mordu au mollet par un requin à Nuku-Hiva

Tahiti, le 26 juillet 2025 – Un petit garçon de 7 ans a été mordu par un requin ce vendredi à Nuku-Hiva alors qu'il jouait à sauter dans l'eau depuis le quai, comme le rapportent nos confrères de TNTV. Blessé à l’avant-bras droit, à la main gauche, et gravement mordu au mollet, il évasané vers l’hôpital du Taaone.





Le petit garçon jouait avec d’autres à sauter depuis le quai dans la Baie de Taiohae lorsqu’il a été mordu par un requin de trois à quatre mètres, rapportent nos confrères de la Mission. Blessé au niveau de l’avant-bras droit et de la main gauche, il aurait également eu le mollet arraché, tandis qu’il s’amusait non loin de l’endroit où les pêcheurs ont l’habitude de vider leurs poissons. Rapidement pris en charge, le petit a été évasané vers l’hôpital de Taaone (CHPF) et une enquête est en cours.