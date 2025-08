Un enfant de neuf ans tué par le chien de la famille dans le Loiret

Rennes, France | AFP | lundi 04/08/2025 - Un garçon âgé de neuf ans a été tué samedi près de Pithiviers (Loiret) par le chien de la famille, un rottweiler pesant une soixantaine de kilogrammes avec lequel il avait été laissé seul par son père, a-t-on appris lundi auprès du parquet d'Orléans.



Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, a indiqué à l'AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans, confirmant une information du quotidien la République du Centre.



L'enfant a été mordu à mort, notamment à la tête et au cou, par l'animal alors que son père et son frère aîné étaient partis faire des courses, a précisé M. Delorme.



Pendant qu'il était sorti, le père a reçu l'appel d'un voisin lui disant avoir entendu son jeune fils crier. Il est revenu à son domicile d'Escrennes, près de Pithiviers, où il a trouvé l'enfant ensanglanté, gisant face contre terre avec d'importantes blessures au visage.



Le père a alors porté deux coups de couteau au chien, dont le comportement restait très agressif vis-à-vis de la victime. Encore vivant lorsque son père l'a découvert, l'enfant est décédé sur place malgré l'intervention des secours, a ajouté le procureur adjoint.



Selon les premières déclarations du père, brièvement placé en garde à vue et très choqué, le chien n'avait jamais mordu avant le drame.



L'enquête, confiée aux gendarmes de la brigade de recherches et de la brigade territoriale de Pithiviers, devra vérifier ces déclarations et s'assurer qu'il disposait bien d'un permis de détention pour le rottweiler, un chien de catégorie 2 dont les propriétaires sont soumis à certaines obligations.



Le chien a été euthanasié et fera l'objet d'analyses, notamment pour savoir s'il n'était pas infecté par la rage, a souligné le parquet.