Un élève sur cinq de retour à l'école

Tahiti, le 18 mai 2020 - Après deux mois de fermeture, les établissements scolaires ont rouvert leurs portes en mettant en place un accueil exceptionnel des élèves. Volontariat, distanciation sociale, effectifs réduits et gestes barrières… Des habitudes nouvelles qui n'ont pas découragé les quelques élèves présents.



Le 16 mars dernier, les établissements scolaires de Polynésie française avaient été fermés pour limiter la propagation du coronavirus. Après deux mois à leurs domiciles respectifs, ce lundi matin certains élèves volontaires ont repris le chemin de l'école pour une reprise "très particulière", marquée par d'importantes précautions sanitaires. Au lycée Paul Gauguin, dès 6h45, ils étaient nombreux à attendre le feu vert du personnel non-enseignant pour passer la seule grille d'entrée du lycée. "A la base, ma mère n'était pas d'accord, parce qu'elle avait peur que j'attrape le virus", raconte Tiphaine, une lycéenne, mais "j'avais vraiment trop hâte de retourner en cours". Après un rapide rappel à l'ordre, les élèves, qui ne portaient pas tous le masque, se sont mis en file et sont entrés au fur et à mesure dans leur établissement.



Au collège-lycée La Mennais (CLM), "une des entrées qui était fermée depuis 1989 a été rouverte pour permettre aux 6e et 5e d'entrer séparément des autres", indique l'animatrice socio-culturelle du CLM, Monia Taumaa. Ce sont donc en tout quatre entrées qui ont été aménagées pour l'accueil des élèves. La première entrée, située rue Dumont d'Urville, était réservée aux élèves de 4e et de 3e. "C'est une reprise très très calme que l'on a eu aujourd'hui", explique un surveillant. En effet, très peu d'élèves ont passé le filtrage mis en place par l'établissement, avec "seulement une quarantaine d'élèves de 4e pour la vague de 8h15". Du côté de la rue de l'Evêché et de l'entrée réservée aux élèves de 1ère, même constat. Un peu plus loin, les terminales semblent "un peu plus nombreux". "Les élèves portent des masques et vu qu'il n'y en a que très peu qui arrivent, ce n'est pas compliqué d'appliquer les mesures de distanciation sociale", relève un surveillant.



Dans le cas où un élève n'aurait pas de masque, tout est prévu. Des membres de l'Association des parents d'élèves (APEL) du CLM se sont mobilisés pour distribuer des masques et du gel hydro-alcoolique à ceux qui n'en avaient pas. "L'APEL a financé ces produits pour garantir la sécurité de nos enfants", détaille le président de l'association, Kapo Mou Kam Tse. Les élèves qui entrent tour à tour sont orientés vers un point de rassemblement, puis redirigés dans leurs salles de classes respectives.