Un élevage de 1844 cochons à Taravao

Où ira le lisier ?

Après les travaux finis, « le s principaux risques identifiés lors de la réunion préalable avec la Direction de l’environnement en phase exploitation c'est la gestion des lisiers et des animaux morts. »

Le lisier sera pompé dans la fosse tous les 15 jours à un mois environ, pour être épandu sur les cultures du domaine à l'aide d'une tonne à lisier. « Le principal risque concentre le cas d'un épandage des lisiers mal géré ou suivi d'une pluie qui pourrait générer une pollution des eaux de surface », décrit l'étude d'impact. Au total environ 2500 tonnes de lisiers seront produites annuellement, représentant un volume de 2500 m³. Le lisier de porc de l'élevage représentera donc un apport de 8,5 tonnes d'azote par an. Le cabinet d'études a calculé, selon les ratios issus de la réglementation métropolitaine et calédonienne, la surface nécessaire pour recevoir le lisier pour limiter l'impact. Cette surface doit être comprise entre 50 et 70 hectares maximum par an. « La zone 1 de 65,9 ha, qui reçoit essentiellement du mais fourrager, est donc largement dimensionnée pour recevoir les apports de lisier annuellement », souligne l'étude d'impact. L'objectif est donc d'éviter que le lisier atteigne « en aval immédiat les rivières Piiraaorie (vers Mitirapa) et Tevihonu (vers la baie de Phaeton) entre 1 et 2 km en aval du domaine, les zones de baignade (baie de Phaeton et plage de Mitirapa) ».



L’épandage de lisier devra donc être évité en période de pluie. « Le calendrier des précipitations de 2017 enregistrées sur le domaine Hiupe montre que les jours possibles d'épandage sont nombreux et relativement répartis sur l'année une fois supprimés les jours de pluie et les jours de beau temps suivant les périodes de fortes pluies », souligne l'étude d'impact.

Une augmentation de l'azote pourrait entraîner des efflorescence algales notamment en période de faible renouvellement lagonaire.

L'autre risque concerne les animaux morts, précise cette étude d'impact. « Les pertes d'animaux attendues au sein de l’élevage sont estimées à 10% du cycle d’élevage soit annuellement 200 porcs d'un poids généralement compris entre 1 et 30 kilo et quelques animaux reproducteurs, moins de 10 par an ». En Polynésie, il n’existe pas de filières d’équarrissage et enfouissement d'animaux en CET est interdite. A la demande de la Direction de l'environnement, la SCEA devra donc installer sur le site un incinérateur à post combustion.



La commune de Taiarapu Ouest suit avec attention ce projet et n'a pas caché ses inquiétudes la semaine dernière : « Le dossier de l'étude d'impact sur l'environnement de ce projet révèle des éléments qui pourraient nuire aux espèces protégées du lac de Mitirapa ainsi qu'à la qualité de vie des habitants de cette zone ». La mairie craint un ruissellement du lisier vers « la rivière Tehuihonu vers la baie Phaeton et la rivière Piiraaorie et son affluent vers l'anse Mitirapa (lac de Tibériade) ».

Contacté, Bruno Wan n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce projet.



L'élevage porcin sera situé sur le plateau de Taravao, sur le domaine Hiupe.