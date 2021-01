Un e-salon du tourisme de 15 jours dès le 25 janvier

Prévue du 5 au 7 février prochain au parc exposition de Mamao, la 26édition du salon du Tourisme se tiendra finalement du 25 janvier au 7 février sur internet. C’est la conséquence de l’impossibilité décrétée pour un mois supplémentaire de l’organisation des foires et salons, au nombre des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.Un coup dur pour l’industrie du tourisme, tant ce salon est "essentiel" à la profession pour faire face à la chute d’activité de la basse saison de janvier à fin mars, comme le souligne Jean-Marc Mocellin, le directeur général de Tahiti Tourisme. Mais contrairement à l’édition de septembre, déjà à distance, "on s’est préparé", assure-t-il.Un des principaux écueils de la première édition à distance du salon du Tourisme, en septembre dernier, avait résidé dans la mauvaise qualité des connexions internet, pour certains prestataires des îles. Tahiti Tourisme assure avoir réglé ce problème pour l’édition de fin janvier, comme l’explique Jean-Marc Mocellin : "[les exposants] nous ont envoyé leurs offres par e-mail. Ils ont rempli les formulaires, pris les photos, renseigné les offres promotionnelles. Nous avons tout téléchargé sur le site du salon. La vitrine est en place. En principe, ils n’ont plus rien à faire, si ce n’est répondre aux demandes par e-mail qu’ils recevront, ou par téléphone."De son côté, l’association du tourisme authentique de Polynésie française annonce la mise en place d’une permanence pour renseigner les visiteurs du salon virtuel sur les offres des prestataires qui resteraient difficiles à joindre. L’association rassemble 300 professionnels de la petite hôtellerie et de la prestation de services touristiques, répartis sur 32 îles.Près de 160 stands ont déjà été commercialisés par DB Tahiti, le prestataire chargé de l’organisation de la manifestation au parc exposition de Mamao. Pour ceux-là, la possibilité est offerte sur la base du volontariat d’être présents au e-salon. Tahiti Tourisme prévoit de leur rembourser les frais engagés pour la location de leur stand physique. Parallèlement, leurs offres seront relayées pour le salon à distance moyennant une participation de 5 000 Fcfp pour les membres de Tahiti Tourisme (6 000 Fcfp pour les non-membres).Les exposants non encore enregistrés peuvent participer au salon à distance. La date limite pour les inscriptions est fixée au mercredi 20 janvier à 17 heures. Ils doivent contacter le prestataire DB Tahiti par téléphone ou par e-mail ( [email protected] ). Pour eux, il en coûtera 15 000 Fcfp s’ils sont membres de Tahiti Tourisme ou 17 000 Fcfp pour les non-membres.La précédente édition du salon du Tourisme à distance a eu lieu du 7 au 16 septembre derniers. L’événement avait reçu 40 000 visiteurs sur la page internet de Tahiti Tourisme et mis en relation 10 000 clients potentiels avec des prestataires. Cette fois-ci, la manifestation durera cinq jours supplémentaires et bénéficie de l’expérience de la précédente manifestation. Rendez-vous le 25 janvier, 8 heures sur le site de Tahiti Tourisme.