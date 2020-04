Un e-festival pour les confinés

Tahiti, le 24 avril 2020 – Le collectif Fenua Makers va organiser le premier e-festival de Polynésie, le Tahiti Positive e-Festival, ce dimanche à parti de 14 heures. L’occasion de s’inspirer des parcours de ces « acteurs de la transition » sans déroger à l’obligation de confinement.



Ils avaient d’abord prévu de faire un festival « où l’on s’embrasse pour se saluer », mais au vu de la situation sanitaire actuelle, les membres du collectif Fenua Makers ont changé leur fusil d’épaule. Ce vendredi, ils ont annoncé lancer le premier e-Festival éco-inspirant du fenua, le Tahiti Positive e-Festival, ce dimanche à partir de 14 heures en live sur leur page Facebook. Il s’agit d’un festival visant à mettre en avant les parcours des « acteurs de la transition » pour donner « un sens et de l’espoir » en vue d’un futur à construire après le passage du Covid-19.



Les Fenua Makers est un groupe composé de personnes qui se décrivent comme des « porteurs d’initiative positives » dans des domaines divers tels que l’éducation, la consommation, l’agriculture ou la santé par exemple. Durant le festival virtuel, les participants sont invités à s’inspirer de « nouvelles réflexions et approches de nos modes de consommation et d’action ».