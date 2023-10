Un duo Tiare Tahiti-Tapuhute en tête à Moorea

Moorea, le 2 octobre 2023 - À l’issue de la deuxième journée de championnat de Moorea, Tiare Tahiti a battu Tiare Hinano sur le score de 1 but à 0 tandis que Tapuhute s’est défait de Tohiea (4-3) dans un match spectaculaire. Tiare Anani a pour sa part battu Temanava par forfait. Tiare Tahiti et Tapuhute restent en tête du classement.



Pour le compte de la deuxième journée de la phase 1, Tiare Hinano recevait Tiare Tahiti samedi au stade de Pihaena. On a assisté à une confrontation musclée entre les deux équipes qui n’arrivaient pas à développer leur jeu en début de match. Il y a donc eu très peu d’occasions de but durant les vingt premières minutes, si ce n’est une frappe brossée de Manarii Porlier captée sans problème par Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano.



Du coté des mauves de Pihaena, pas grand-chose à signaler non plus, hormis une opportunité gâchée de Raivaru Henere qui, face au but adverse, n’a pas pu reprendre à temps un centre de Nahiti Germain (14e). Les meilleures occasions pour les deux formations sont venues sur coups de pied arrêtés. Manarii Porlier a d’abord décoché une belle frappe sur un coup-franc à la 24e minute, finalement détournée en corner par le portier de Tiare Hinano. Peu après la demi-heure de jeu, c’est cette fois-ci Raiura Hanere, le gardien des verts, qui a dû faire un plongeon pour arrêter un coup-franc de Uramea Teihotaata, le défenseur central de Tiare Hinano. Et juste avant la pause, Manarii Porlier a repris de la tête un long coup-franc de Punu Severin, mais a raté de peu le cadre.



Karl Firiapu libère Tiare Tahiti



Après la pause, les deux équipes ont enfin pu se libérer. Albert Mairau, l’attaquant des mauves, a déboulé sur le flanc gauche pour repiquer ensuite vers le but de Tiare Tahiti, mais s’est fait intercepter à temps par Raiura Hanere (48e). À l’heure de jeu, le portier des verts a encore dû s’employer pour repousser en corner une frappe puissante du même Albert Mairau. À un quart d’heure de la fin, Paitoa Harehoe a eu la balle de match à ses pieds. L’attaquant des mauves, qui venait d’être servi par Moana Fanaurai, a toutefois loupé sa frappe devant le but adverse.



La formation de Pihaena a laissé passer sa chance, parce que Tiare Tahiti a ensuite enchainé les attaques devant le but mauve. Karl Firiapu, tout juste entré à la pointe de l’attaque des verts, s’est infiltré dans la surface de réparations des mauves avant de voir sa passe en retrait intercepter (81e). Deux minutes plus tard, Manarii Porlier a décoché un coup-franc puissant, obligeant Rautea Vongues à exécuter une parade spectaculaire pour sauver son but. Karl Firiapu a finalement offert la victoire à Tiare Tahiti en reprenant d’une tête croisée un centre de Poutetainui Teriinohorai dans les derniers instants du match (1-0). Cette victoire permet donc aux verts de Maharepa de rester à la tête du classement à l’issue de cette deuxième journée.



Tapuhute renverse Tohiea



Pour la deuxième rencontre du week-end, Tohiea jouait son premier match de la saison en accueillant Tapuhute au stade de Afareaitu. Contrairement au match précédent, les spectateurs ont pu assister à une rencontre spectaculaire. À la sortie du premier quart d'heure, Teraupoo Tepa a offert un caviar à Jean-Jacques Teikitumenava, mais la frappe de ce dernier a frôlé le poteau droit de Tohiea. Deux minutes plus tard, Tevahitua Tepa, lancé à la limite du hors jeu par son frère Teraupoo Tepa, s’est présenté seul face à Faahei Vaite, le portier de Tohiea, avant de voir sa frappe passer au-dessus du but des blancs. Simon Taruoura a finalement ouvert le score sur penalty pour Tapuhute à la 19e minute (1-0). La réaction de Tohiea ne s’est toutefois pas fait attendre puisque Tamanui Turihono, bien lancé par Vaitua Teraitua, a pris de vitesse la défense de Haapiti à la 38e minute et battre Teraimoana Teraitua, le gardien de Tapuhute. Les blancs de Afareaitu ont même pris l’avantage avant la pause grâce à un penalty transformé par Vaitua Teraitua (2-1).



Au retour des vestiaires, Tohiea a continué sur sa lancée en s’offrant un troisième but grâce à une frappe de Tamanui Turihono (3-1). Les joueurs de Afareaitu ont certainement pensé à avoir fait le plus dur à ce moment-là, mais c’était sans compter sur l’abnégation de leurs adversaires. Simon Taruoura a en effet réduit la marque sur penalty peu après l’heure de jeu (3-2). Tapuhute a ensuite poussé pour revenir au score. Leurs efforts ont payé puisque Tauirarii Stergios a égalisé pour Tapuhute à vingt minutes de la fin du match (3-3). On a ensuite assisté à une fin de match complètement folle entre deux équipes qui ont eu quelques opportunités de tuer le match. C’est finalement Tevahitua Tepa qui a donné le but de la victoire à Tapuhute en trompant Faahei Vaite dans les derniers instants du match avec une belle frappe en pivot (4-3). Cette victoire permet donc à Tapuhute de rejoindre Tahiti à la tête du classement.



Dans le dernier match de cette deuxième journée, Tiare Anani s’est imposé par forfait contre Temanava dimanche sur le stade de Maatea.