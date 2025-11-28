

Un duel Tahiti- canada pour le challenge ATN

Tahiti, le 14 décembre 2025 - Le traditionnel challenge ATN s’est déroulé ce samedi à la salle Aorai Tini Hau de Pirae. Un rendez-vous incontournable du judo polynésien qui rassemble ses meilleurs éléments. Chaque année, la Fédération polynésienne de judo rend son tournoi toujours plus attractif en invitant des athlètes ou des personnalités qui font de cet événement une réussite. Précédé d’une semaine de stage intense et enrichissante pour nos judokas, le challenge ATN a tenu toutes ses promesses avec une délégation canadienne qui a fait monter le curseur.



Chaque fin d’année, la Fédération polynésienne de judo organise son traditionnel challenge ATN. Une compétition de haut niveau réunissant nos meilleurs judokas et judokates, et dont les invités font souvent grimper le niveau de performance. Après une édition 2024 où les personnalités internationales avaient tenu leur rang, cette année, c’est une délégation canadienne qui est venue au Fenua pour partager ce moment unique. Encadrés par le champion japonais Koga Kagei, les judokas canadiens ont pu profiter toute la semaine, en compagnie de nos ’aito, d’un training camp dirigé par Franck Bellard, cadre technique de la fédération, mais aussi de la présence du champion paralympique français Jason Grandry, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques de Paris. Beaucoup de compétences réunies pour ces combattants, qui leur ont permis de prendre de l’expérience dans le nouveau dojo du pôle combat de la FPJ à la Punaru’u, fin prêt pour accueillir les Jeux du Pacifique en 2027. Des journées intenses et fatigantes pour préparer un challenge ATN qui s’annonçait relevé cette année.



“On a 155 inscrits pour cette journée, dont 16 Canadiens et un Japonais, Koga. Ils sont divisés en trois catégories : U15, U18 Élite et Élite. Il y aura aussi une compétition par équipes pour clôturer la journée. C’est très intéressant pour nos combattants car le niveau est très relevé. Les Canadiens sont venus avec de très bons judokas et on voit qu’on arrive à les tenir. C’est tout l’objectif de ce tournoi : proposer à nos athlètes des oppositions de haut niveau pour leur permettre de progresser. On est encore sur une phase de sélection, donc on peut voir comment ils réagissent face à des combattants de très bon niveau qu’ils ne connaissent pas”, a expliqué Stéphane Gustin, président de la Fédération polynésienne de judo.



Des combats de haut niveau



Pourtant, certains d’entre eux, comme notre championne Ambre Popoff, s’étaient déjà rencontrés lors des Jeux panaméricains et d’Océanie. “J’avais déjà combattu l’une d’entre elles aux Jeux panaméricains et d’Océanie. Ce sont toujours de bons combats car elles ont beaucoup d’expérience et ça nous permet de travailler des points techniques que nous n’avons pas l’habitude de voir ici.” Des oppositions difficiles que confirme sa sœur Jade : “Toute cette semaine, on a beaucoup appris. Ce sont de très bons combattants, donc c’est bénéfique pour nous, même si aujourd’hui je suis assez fatiguée. Mais on a engrangé de l’expérience et on a bien progressé. On est vraiment contentes de vivre ces moments.”



Une présence qui fait grandir tout le judo polynésien. “Trois de mes élèves ont combattu aujourd’hui. Ça n’a pas été facile car les Canadiens sont rugueux, ils sont forts sur les mains. Mais on a prouvé que le judo polynésien pouvait rivaliser et que le travail mis en place tout au long de l’année paye. Le niveau monte et les combats sont toujours indécis. C’est très bien : il faut combattre à ce niveau et faire un maximum de combats”, témoigne Matthieu Motescu, responsable du Budokan Judo Pirae, qui est également monté sur le tatami.



Le japonais Koga Kagei en démonstration





Organisés sur deux surfaces de combat, avec des tempos de trois minutes, voire quatre pour certaines catégories, plus un golden score, les combats se sont enchaînés et nos Polynésiens ont tenu la dragée haute à leurs invités. Seul combattant au-dessus du lot et vainqueur dans sa catégorie de poids, plus de 83 kilos en Élite, le Japonais Koga Kagei a logiquement étalé tout son talent. Une maîtrise parfaite des techniques du judo qu’il a enseignées toute la semaine aux nombreux participants du training camp. “C’était vraiment un honneur de venir ici avec la délégation canadienne. Les gens sont incroyables et j’ai vu des judokas avec un très bon niveau technique. Ce genre d’expériences fait forcément grandir et progresser tout le monde, quel que soit son niveau.”



La compétition s’est terminée avec le tournoi par équipe. Deux formations tahitiennes et deux canadiennes avaient été concoctées par les entraîneurs, offrant encore des combats spectaculaires malgré la fatigue. Cette édition du challenge ATN a une nouvelle fois mis en lumière les progrès de nos ’aito qui, chaque année, bénéficient de projets résolument tournés vers le haut niveau, portés par une fédération dynamique. Une véritable aubaine pour le judo polynésien.







