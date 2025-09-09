

Un doublé historique

Tahiti, le 5 octobre 2025 - Sur les vagues d’Ericeira au Portugal, le suspense aura tenu jusqu’au bout. Ce dimanche, Kauli Vaast et Tya Zebrowski ont remporté l’étape portugaise des Challenger Series – un résultat historique pour le surf polynésien. À l’issue d’un parcours sans faille, les deux athlètes passent un nouveau palier vers l’élite mondiale en se classant chacun premier des Challengers Series dans leur catégorie respective.



L’étape d’Ericeira marque la quatrième étape sur les sept prévues pour la saison 2025-2026 des Challenger Series, la porte d’entrée vers le circuit principal (Championship Tour). Seuls les cinq meilleurs résultats de chaque surfeur seront comptabilisés au classement final, ce qui rend chaque performance cruciale.



Avant le début de l’épreuve portugaise, Tya Zebrowski était déjà en tête du classement féminin des CS. Kauli Vaast, quant à lui, visait une place dans le top 10 pour intégrer les qualifiés du CT masculin.



Kauli Vaast : du sang-froid et de la puissance



Kauli Vaast, déjà champion olympique en 2024, a su gérer la pression. Car ses objectifs sont très clairs : atteindre le CT dès la fin de cette saison. Ses qualités techniques, sa lecture des vagues et son mental vont être des atouts idéals pour y arriver.



Après avoir dominé ses premières séries (qualifications), notre ‘aito s’impose dès les huitièmes face à Oscar Berry, surfeur australien réputé. Il marque dans ce heat une vague notée 6,50 points, ce qui lui est essentiel dans des conditions instables.



En quart, il affronte Adur Amatriain et continue de pousser. Il continue d’impressionner en obtenant un score de 8 sur une vague incroyable. Puis, en demi-finale, il sort le jeune Eli Hanneman. Le Hawaiien a tout tenté en prenant beaucoup de vagues mais notre champion, dès ses trois premières vagues, avait déjà acquis sa victoire sur le score de 12.67 (avec la première à 6.50 et la troisième à 6.17) Enfin, en finale, il se mesure à George Pittar. L’Australien sorti du CT en avril après n’avoir pu passer le cut de demi-saison voulait impérativement remporter une étape des CS. Ce ne sera pas cette fois-ci car en face de lui se dressait la montagne de Vairao. Le natif de la Presqu’île a été encore une fois précis et incisif. Deux vagues quasi parfaites (7.83 et 6.23) dans des conditions très difficiles. Preuve que le vainqueur de l’étape est en mode maître des vagues pour aller chercher le graal dans cette dernière ligne droite.



Ce magnifique parcours lui permet de décrocher son premier titre sur les CS et le propulse à une première place du classement masculin des Challenger Series, deuxième au général derrière… Tya Zebrowski.



“Je suis très heureux de remporter cette compétition. Je voulais remercier tout le monde, bien sûr mon entraîneur Joan Duru, les gens qui me suivent, mais je voulais aussi féliciter Tya. Vaincre ici tous les deux, c’est extraordinaire”, déclarait le tout nouveau leader des CS, Kauli Vaast.



Tya Zebrowski : la maîtrise d’une jeune prodige



À seulement 14 ans, Tya Zebrowski confirme qu’elle n’est pas une simple promesse, mais une réalité du circuit.



Après les tours qualificatifs, elle entre dans le vif du sujet dès les huitièmes, face à des adversaires de haut calibre, dont Sally Fitzgibbons. Elle accède aux quarts de finale en position de dauphine du heat grâce à une vague de 7,33 inscrite dans les dernières minutes.



En quart, elle se débarrasse de Kirra Pinkerton, tombeuse de Fitzgibbons. Après avoir enchaîné plusieurs vagues, les deux surfeuses se suivent et n’arrivent pas à se départager. Mais avec la force de caractère qui la définit depuis longtemps, Tya prend une dernière vague qui va faire la différence. Un 6.33 qui la propulse en demi-finale. Elle y retrouve Anat Lelior qu’elle domine durant tout le heat pour l’emporter avec un score total de 10.33 contre 6.77 points pour l’Israélienne. En finale, elle affronte l’Australienne India Robinson. Dans un duel intense, Tya construit sa victoire : initialement derrière, elle prend la priorité à 11 minutes, marque 6.20 points, puis, à 19 minutes, réussit un dernier enchaînement de manœuvres (rasgada, cutback, coup final) qui lui vaut un 7,33. Son total sur la finale s’élève à 13,53 contre 11,93 pour Robinson.



Après avoir échoué l’année dernière sur ces mêmes vagues, notre pépite confirme sa progression. Et le plaisir de gagner avec son frère d’armes. “Vaincre ici avec Kauli, c’était notre objectif ! Nous avons beaucoup travaillé pour ça. Je suis très heureuse de gagner ici, surtout après avoir perdu en finale l’année dernière. Merci à tous pour votre soutien, et merci à mon coach Joan Duru et à toute mon équipe ainsi qu’à ma famille.”



C’est l’année de tous les records pour Tya. Avec cette victoire, elle consolide sa première place dans le classement féminin des Challenger Series, avec une avance significative sur ses poursuivantes, et reste toujours en tête du classement général, hommes et femmes confondus. Elle devient aussi la plus jeune à remporter une étape d’un CS. Elle peut même entrevoir l’obtention du ticket magique pour le CT dès la prochaine étape des CS qui va se dérouler dans une semaine sur le mythique spot de Saquarema au Brésil du 11 au 19 octobre. Une qualification pour le CT ferait d’elle la plus jeune surfeuse du tour mondial. Un véritable exploit.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 5 Octobre 2025 à 14:38




