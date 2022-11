Un dîner-spectacle familial pour Noël

TAHITI, le 14 novembre 2022 - La troupe des Extraordinaires de Tahiti organise un dîner-spectacle pour le jeune public sur le thème des Êtres oubliés de Noël, les 7 et 14 décembre au Captain Bligh. Un événement interactif qui prévoit d’impliquer les enfants dans le show, tout au long de la soirée.



Deux soirées à thème sont organisées par la troupe des Extraordinaires de Tahiti, les 7 et 14 décembre prochain au restaurant Captain Bligh de Punaauia. Chaque soirée se déroulera selon un scénario original spécialement conçu pour l’occasion. Ce mois de décembre, il sera question des Êtres oubliés de Noël. Sydelia Guirao, l’auteure, raconte : “ Quelques personnages de Noël mécontents de ne pas être connus des enfants ont demandé au ministère de la Magie de Noël une audience. Ils veulent faire découvrir aux enfants qui ils sont et en quoi ils participent à la magie de Noël. Ce sont : l'effaceur de bêtises ; la confiseuse de Noël ; la chasseuse de mauvaise humeur ; le soldat de l'imaginaire .” À l’issue de chaque soirée, le jeune public sera invité à voter pour leurs êtres favoris.



Concrètement il s’agira de deux soirées sur le principe du dîner-spectacle interactif. Le public est attendu dès 18 heures. Les artistes assureront l’accueil. Et dès lors, ils seront déjà en train d’interpréter des personnages alors qu’ils guideront les enfants et leurs parents vers leur table préalablement réservée. Le spectacle commencera vraiment une petite heure plus tard. Une scène sera improvisée au milieu de l’espace. Les enfants s’y rassembleront, sous le regard des parents attablés tout autour. Et le spectacle pourra débuter.



Pratique



Le 7 et le 14 décembre, à partir de 18 heures, au Captain Bligh.

Tarif : 3 700 Fcfp pour les adultes, 3 000 Fcfp pour les enfants.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 14 Novembre 2022 à 20:04 | Lu 95 fois