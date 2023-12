Un déluge s’abat sur Tahiti

Tahiti, le 7 décembre 2023 - De l’eau partout. Sur les routes, dans les jardins, mais surtout dans de nombreuses maisons, touchées par des débordements de rivières.



Depuis mardi, Météo-France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Mercredi déjà, les Raromatai affrontaient de plein fouet une forte pluie accompagnée parfois d’orages. Bora Bora et Taha’a en ont fait les frais avec de très nombreuses zones inondées signalées.



Mercredi soir, et surtout jeudi, toute la journée, c’est Tahiti et Rangiroa qui étaient tous deux frappés par de fortes pluies.



Dès le matin, les premières inondations ont été recensées. À Hitia’a, Faaone, Taravao tout d’abord, avant de s’étendre dans d’autres communes comme Papeari, Mahina, Mahaena… De nombreux axes de circulation ont été coupés, et beaucoup d’habitants se sont retrouvé les pieds dans l’eau et la boue dans leur fare. La faute à des ponts souvent obstrués par des branchages, quand ce n’étaient pas des arbres entiers.



En raison de ces fortes pluies, qui devraient se poursuivre une bonne partie de la journée de vendredi, le haut-commissariat et le Pays ont décidé conjointement de fermer exceptionnellement tous les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu du nord-ouest ce vendredi 8 décembre, pour des raisons de sécurité.



De plus, jeudi, le haut-commissaire demandait aux maires de prendre toutes les mesures pour sécuriser les activités extérieures de loisirs y compris par arrêté municipal.

Des habitants isolés à Mahaena Un point presse s’est tenu jeudi soir au haut-commissariat pour dévoiler les décisions de fermeture. À cette occasion, il a été rappelé que les intempéries n’avaient, fort heureusement, fait aucune victime.



On recensait cependant 71 demandes de secours sur les dernières 24 heures, jeudi. Des évacuations de maisons et d’écoles (Hitia’a et Tuterai Tane maternelle et élémentaire à Pirae) ont dû être ordonnées pour mettre les enfants en sécurité.



Les fortes pluies ont évidemment créé de nombreux points noirs sur les routes comme à Mahaena entre le PK 36 et le PK 39, à Hitia’a au PK 24, à Papenoo ou encore à Papeari au PK 53.



À Mahina enfin, il est tombé plus de 150 mm d’eau en deux heures. Une pluie qui a aussi rapidement inondé Arue entre les deux ronds-points du Carrefour et du Mc Donald.



À Mahaena, un ancien pont métallique a cédé. Alors que des travaux étaient programmés par le gouvernement pour le renouveler dans le courant de l’année 2024, ce dernier a décidé de ne pas attendre, bloquant une partie des riverains de l’autre côté de la berge, sans pouvoir traverser. “On n’avait pas prévu de devoir le changer aussi rapidement”, a expliqué le président du Pays, Moetai Brotherson face aux dégâts. “Le problème, c’est que nous n’avons pas de structure de rechange immédiatement. L’armée non plus d’ailleurs.”



Des solutions doivent désormais être trouvées pour ravitailler la centaine d’habitants et leur permettre de rejoindre l’autre rive.



Recensement des dégâts Concernant les habitations touchées par les inondations, dès ce vendredi, les services de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) et de l’OPH prévoient d’être à pied d’œuvre pour recenser les habitations touchées par les inondations et mettre en place des aides aux personnes touchées.



Plus que jamais dans les communes placées en vigilance orange (îles du Vent et Tuamotu Nord-Ouest), les forces de l’ordre demandaient jeudi soir de respecter les consignes de sécurité et de limiter les déplacements.



Le système dépressionnaire devrait se poursuivre ce vendredi et une partie de samedi 9 décembre.



Consignes de sécurité - Limitez vos déplacements, mettez à l’abri et mettez en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ; - Ne vous engagez pas sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ; - Ne vous s'approchez pas des rivières, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ; - Reportez les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs, dans les vallées ainsi qu’en mer ; - Suivez régulièrement les bulletins émis par Météo-France ; - Composez, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.



