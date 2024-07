Un début de filtrage fluide à Teahupo'o

Tahiti, le 20 juillet 2024 - Le filtrage routier positionné à la mairie de Teahupo’o est entré en vigueur, samedi, à quelques jours des épreuves de surf des Jeux olympiques. Pour passer, riverains et accrédités doivent présenter leurs badges individuels et macarons véhicules. Les autres n’ont pas d’autre choix que de rebrousser chemin.



Samedi matin, ni embouteillage, ni affolement au niveau de la mairie de Teahupo'o, où la gendarmerie nationale a mis en place dès 5 heures, et jusqu'à 19 heures, le point de filtrage routier annoncé . Si les véhicules et les piétons peuvent circuler sans entrave dans le sens Teahupo'o-Taravao, c'est pour aller vers le PK 0 que l'accès se complique jusqu'au 5 août, pour des raisons de sécurité.

Les riverains “jouent le jeu”

Macaron sur le pare-brise, badge autour du cou ou sur le rétroviseur, mais aussi en version numérique sur le téléphone pour les internationaux… Globalement, les accrédités, mais surtout les riverains, bouleversés dans leur quotidien, ont “joué le jeu”, comme l’a constaté la maire déléguée de Teahupo’o, présente sur place dès la mise en œuvre des restrictions de circulation. “Je tenais à être là, car j’appréhendais un peu, vu que c’est une première. Je voulais m’assurer que la population de Teahupo’o n’ait pas de souci. Certains riverains n’ont pas encore récupéré leurs laissez-passer, donc nous avons installé une équipe dans le parking de la marina, juste derrière la mairie, pour permettre aux personnes concernées d’aller chercher leurs accès”, nous a expliqué Roniu Tupana-Poareu, accompagnée d’autres élus municipaux.



Des day-pass complémentaires sont attribués uniquement à des cas particuliers, comme pour un aidant de Taravao venu assister une personne à mobilité réduite résidant de l’autre côté du filtrage. L’accès au Magasin Teahupo’o, unique supérette du secteur, est autorisé à tous ; une équipe communale s’assure toutefois que les clients repartent dans le bon sens. Un mariage était également au programme de cette première journée de restriction de circulation, à la veille du lancement de la période d’entraînement des athlètes.

“Ça passe”, ou pas

Pour Désirée, en revanche, le trajet depuis Taravao s'est soldé par un demi-tour en l'absence de pass. "Je venais voir ma fille, qui vient de réussir un concours, et je ne savais pas que je serais bloquée. C'est elle qui devra venir, ou on va s'appeler. Je suis un peu déçue", a-t-elle admis, freinée dans son élan, comme d'autres.

Quatre lignes de bus Pour limiter le nombre de véhicules, les accrédités sont orientés vers les transports en commun. Xavier Chung Sao, directeur de production de RTCT, était à bord d’une navette, samedi matin, dans le cadre du rodage du dispositif avant le rush de la compétition. “Nos premières rotations ont commencé à 3 heures du matin et nous avions déjà des membres de l’équipe logistique à bord. Quatre lignes ont été créées spécialement pour les JO : Transport Connect pour l’organisation générale, entre Taravao et Teahupo’o, une ligne dédiée aux athlètes, une autre pour les médias et, à partir du 27 juillet, une ligne pour les spectateurs de la fanzone au départ de Faratea”, nous a-t-il indiqué, tout en précisant que les vacances scolaires étaient favorables à la mise en œuvre de ce programme, qui mobilise plus d’une trentaine de conducteurs.

