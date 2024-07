Une centaine de fanions pour le Fenua ‘Aihere

Tahiti, le 16 juillet 2024 – En raison des restrictions de navigation autour de la passe de Hava’e pendant les épreuves olympiques de surf, la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) procède à la distribution de fanions à destination des résidents du Fenua ‘Aihere, des pêcheurs et des prestataires nautiques préalablement identifiés. Les modalités de fonctionnement du dispositif suscitent encore des interrogations, au cas par cas.



Forte affluence à la mairie de Teahupo’o, ce mardi. Pas moins de trois services étaient réunis dans la petite salle principale pour distribuer les laissez-passer attribués aux riverains et aux professionnels recensés par la municipalité au cours des derniers mois : la commune, la cellule Tu’aro Nui et la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM).



“Les agents de la mairie sont en train de distribuer les macarons véhicules pour ceux qui habitent après la passerelle piétonne, car nous n’en avions plus suite à la première distribution. Tu’aro Nui se charge des pass des professionnels qui ont besoin de passer pour aller travailler. Et la DPAM s’occupe des fanions pour les bateaux”, nous a indiqué Ricardo Maoni, adjoint au maire de Taiarapu-Ouest en charge du Fenua ‘Aihere.



Riverains, pêcheurs et prestataires

En l’absence de route sur une partie du territoire de Teahupo’o, c’est en bateau que les résidents concernés se déplacent. Or, du 20 juillet au 5 août, le périmètre de sécurité autour de l’événement est non seulement terrestre, mais aussi maritime. Pour pouvoir emprunter le chenal pour rejoindre son domicile ou le village, il faudra arborer un fanion. “Les personnes concernées, ce sont les riverains de Teahupo’o qui habitent au Fenua ‘Aihere et qui ont besoin d’utiliser leur navire pour se déplacer. Ce sont aussi les pêcheurs professionnels et les prestataires nautiques. La zone concernée englobe la passe Hava’e jusqu’à la marina et le début du Fenua ‘Aihere, dans le lagon et un peu au large, tout autour du site où se tiendront les épreuves. Ce sont une centaine de fanions qui vont être distribués, pour autant d’embarcations”, nous a précisé un agent de la DPAM.



Jaunes pour les riverains et les prestataires, verts pour les pêcheurs, les fanions sont assortis d’un bambou pour permettre aux capitaines de les positionner en évidence sur leurs embarcations. À noter que ce recensement a été l’occasion pour certains usagers de la mer de se mettre en règle vis-à-vis de l’administration.



Annick Paofai, résidente et professionnelle du Fenua ‘Aihere : “Je veux m’assurer que mes clients pourront passer” “J’ai récupéré nos laissez-passer et le fanion pour le bateau. Mais je ne suis pas complètement rassurée : j’ai toujours une épine dans le pied, parce que je veux m’assurer que les clients de ma pension pourront passer le barrage de la mairie pour rejoindre l’embarcadère Bonjouir. Au départ, c’était bon avec une facture acquittée, mais maintenant, ce n’est plus si sûr… J’attends des nouvelles pour savoir comment on va pouvoir fonctionner. On fait tous des efforts : mon anniversaire, c’est le 28 juillet, et cette année, j’ai décidé de ne pas le fêter pour ne pas embêter les gens.”

Antonia Firuu, résidente du Fenua ‘Aihere : “Comprendre les règles pour ne pas avoir de mauvaise surprise” “J’habite à 15 ou 20 minutes en bateau de la marina. Passer par la mer, c’est indispensable pour nous ! On est venu s’inscrire en amont et on attendait la remise pour savoir comment ça allait se passer. C’est toujours mieux de venir se renseigner soi-même pour comprendre ce qu’on a le droit de faire ou pas pour les voitures, le bateau et si on veut se déplacer à pied. On essaie de comprendre les règles pour ne pas avoir de mauvaise surprise, en sachant que c’est temporaire.”



