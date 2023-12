Un cyclone tropical frappe le nord-est de l'Australie

Palm Beach, Australie | AFP | mercredi 12/12/2023 - Le cyclone tropical Jasper a frappé mercredi le nord-est de l'Australie, privant d'électricité des milliers d'habitants vivant le long du littoral, qui pourrait connaître d'importantes inondations.



La tempête de catégorie 2 a touché terre vers 17h00 mercredi (07h00 GMT), ont indiqué les météorologues.



Des vents violents atteignant les 113 km/h ont été enregistrés au moment où Jasper a commencé à atteindre la côte et des pluies torrentielles pourraient entraîner des inondations soudaines.



La station balnéaire de Palm Cove a été balayée par des vagues, des vents violents et de fortes précipitations, contraignant les restaurants et hôtels à fermer leurs portes.



"Nous nous attendons à voir les fortes précipitations s'intensifier dans les prochaines heures", a déclaré la météorologue Miriam Bradbury, mercredi après-midi.



Selon le vice-Premier ministre du Queensland, Steven Miles, des inondations "dangereuses et potentiellement mortelles" pourraient durer "plusieurs jours".



Quelque 15.000 foyers ont été privés de courant en raison des vents violents, selon les compagnies d'électricité et le gouvernement de l'Etat du Queensland.



Des alertes aux crues ont été lancées et le courant a été coupé à titre préventif dans les zones où des dégâts sont attendus.