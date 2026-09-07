

Un contrôle de grande ampleur à l’aéroport

Tahiti, le 30 septembre 2026 - Gendarmes, policiers et douaniers ont passé au crible l'ensemble de la plateforme de l’aéroport de Faa'a dans la nuit de samedi à dimanche. Le butin : deux détentions d'ice et de cannabis et six infractions routières.



L'opération s'inscrit dans le plan de lutte contre les stupéfiants impulsé et coordonné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Son objectif : sécuriser tous les flux, sur le tarmac comme dans l'aérogare, à l'occasion des départs et des arrivées, mais aussi sur les routes aux abords de l'aéroport.



C'est d'abord sur le tarmac que les contrôles ont été menés. Quatre vols internationaux en provenance ou à destination de Los Angeles, Paris, Honolulu et Auckland ont été inspectés, tout comme un appareil en retour de maintenance. Le personnel navigant a lui aussi fait l'objet d'un dépistage de sécurité. Une cinquantaine d'agents de piste ont été contrôlés.



34 agents et sept équipes cynophiles mobilisées



Les passagers de six vols internationaux, au départ comme à l'arrivée, ont ensuite été contrôlés avec l'appui des équipes cynophiles.



Le dispositif s'est enfin étendu aux voies d'accès et côté ville. Au total, 63 véhicules et deux-roues ont été contrôlés, toujours avec le soutien des équipes cynophiles. Ces contrôles ont permis de relever six infractions routières et deux détentions d'ice et de cannabis.



Parallèlement, 21 dépistages de stupéfiants ont été réalisés sur des conducteurs. Quatre d'entre eux se sont révélés positifs au le tétrahydrocannabinol (THC) et à la méthamphétamine.



Au total, se sont 34 agents et sept équipes cynophiles qui ont été mobilisés pour cette opération conjointe contre le trafic de stupéfiants.



Avec communiqué

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 30 Septembre 2026 à 17:09 | Lu 660 fois



