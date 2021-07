Un conseiller d’Emmanuel Macron visite la Polynesian Factory

Tahiti, le 27 juillet 2021 – Christelle Lehartel, ministre en charge du Numérique, a présenté, lundi, la zone d’activité en lien avec le numérique à Philippe Englebert, conseiller technique entreprises du Président de la République.



Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation en charge du Numérique, a reçu, lundi, Philippe Englebert, conseiller technique entreprises, attractivité et export auprès du Président de la République.



En présence de ses équipes, elle lui a présenté le concept de la Polynesian Factory, une zone d’activité qui a pour ambition de renforcer le développement économique d’une filière numérique qui soit créatrice d’emplois et de valeurs pour le Pays, mais aussi d’internationaliser certains projets innovants et de mettre en relation des acteurs du numérique, des affaires, du secteur public, de la formation ou encore de la recherche.



Plusieurs acteurs économiques et institutionnels étaient d’ailleurs présents à l’occasion : la Frenchtech Polynesie, la CCISM (Chambre de commerce, d’industrie et des services) l’OPT (Office des postes et télécommunications), la Caisse des dépôts ainsi que quatre startups partenaires de la Polynesian Factory, Medican, Oledcomm, Hello scout et Glorytech.