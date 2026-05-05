

Un concours pour un “tourisme plus raisonné et plus durable”

Tahiti le 29 mai 2026 - Tahiti Tourisme, en partenariat avec Air Tahiti Nui, lance le concours “Les trophées du tourisme durable” pour “valoriser” les professionnels qui sont déjà dans le “tourisme responsable” et “donner envie aux nouveaux entrepreneurs de se lancer dans le tourisme, mais plus raisonné et plus durable”. Le concours démarre le 2 juin et les dossiers sont à rendre au plus tard le 2 septembre prochain.



Dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme responsable qui aura lieu le 2 juin, Tahiti Tourisme, en partenariat avec la compagnie aérienne locale Air Tahiti Nui, lance un concours : Les trophées du tourisme durable.



Ce dernier a un double objectif, comme l’explique la directrice générale de Tahiti Tourisme, Vaihere Lissant : “Le premier, c'est vraiment de valoriser et mettre en lumière les professionnels du tourisme qui font déjà du tourisme responsable, et le second, c'est d'inciter et de donner envie aux nouveaux entrepreneurs de se lancer dans le tourisme, mais plus raisonné et plus durable”.



Ce concours est l’occasion pour tous les professionnels du tourisme, comme les hôtels, les pensions de famille, les prestataires d’activité et les hébergements flottants, mais aussi les nouveaux porteurs de projet, de “mettre en avant vos initiatives durables. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui est prêt à être lancé dans les six prochains mois”, ajoute Vaihere Lissant.

Sélection basée sur les critères du conseil mondial du tourisme durable Pour ce qui relève des critères de sélection, Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui se sont basés sur les quatre principaux axes émis par le conseil mondial du tourisme durable : les impacts environnementaux ; la responsabilité sociale ; la viabilité économique et culturelle des communautés de la destination touristique ; et la gestion d'un programme de durabilité. “Il s’agit de voir s’ils ont une gestion durable de leur business, si leur activité préserve ou en tout cas maximise les impacts positifs pour l'environnement, maximise la préservation de notre culture polynésienne et aussi a un impact positif au maximum sur la population locale”, précise la directrice générale de Tahiti Tourisme.



Ce n’est pas la première fois que Tahiti Tourisme organise ce genre de concours puisqu’en 2024, cet établissement a mis en place le concours des “Initiatives du tourisme durable” et les candidats avaient jusqu’à trois semaines pour rendre leur projet. Tahiti Tourisme avait enregistré 20 inscriptions la première année et 22 l’année suivante.



Pour “Les trophées du tourisme durable”, les candidats auront trois mois pour monter leur dossier de candidature, soit du 2 juin au 2 septembre prochain. “On espère qu’avec un délai supplémentaire et beaucoup plus long, on aura un peu plus de candidats”, confie la directrice de management de destination, Vaima Deniel.



Vaihere Lissant se souvient que l’an dernier, c’est la pension Te ra’i nui à Huahine, gérée par Maeva Drollet, qui a remporté le prix dans la catégorie “petite hôtellerie familiale”. En effet, cette dernière a installé des panneaux solaires pour sa pension, elle a son propre fa’a’apu et les légumes récoltés sont utilisés pour les repas. Maeva Drollet propose même un atelier à sa clientèle : la fabrication de savon “artisanal” avec les plantes de son jardin comme la citronnelle, et de l’huile de coco ou d’avocat.



Vaihere Lissant précise qu’après le Covid, les touristes ont plus tendance à aller vers ce qui est écotourisme et que depuis fin 2022, “on a vraiment une stratégie de développement touristique plus inclusif et plus durable. Le concours ‘Les trophées du tourisme durable’ est un outil pour fédérer les professionnels du tourisme, les aider et les inciter à venir sur ce chemin”

“C'est vraiment un tremplin”



Le gagnant de cette catégorie bénéficiera également d’un accès gratuit aux salons du tourisme, “comme ça, il se fait ses armes en local, déjà en tourisme d'intérieur. Il bénéficiera également d’un accès au ParauParau Tahiti”, précise la directrice générale.



Ce dernier sera également invité à rencontrer “tous les opérateurs du monde entier” lorsqu’ils seront au Fenua. “Ce porteur de projet pourra faire la promotion de son projet à l'international sur un des événements qu'on organise”. Et ce n’est pas tout puisque Tahiti Tourisme lui offrira également un soutien financier à hauteur de 200 000 francs “pour l’aider sur son déplacement promotionnel”.



Le responsable marketing d’ATN, Jessy Salmon, indique que la compagnie au tiare “continue l’accompagnement du développement de la destination en termes de tourisme, et notamment la partie RSE, notre responsabilité sociétale et environnementale. On offre 40 000 miles, plus un billet d'avion aller-retour pour la participation à un salon touristique” à Paris.



Il indique également que comme Tahiti Tourisme, ATN va faire la promotion de “ce type d'initiative sur nos réseaux et qu’en termes de visibilité ou de notoriété, cela va aider ces porteurs de projet à faire que ça devienne un business. C'est-à-dire qu’une initiative, c’est bien, mais derrière, on a besoin d'entrepreneurs”.



De plus, le nouveau porteur de projet sera accompagné par Tahiti Tourisme et ATN. “On sera ses deux grands parrains pour le guider dans la vie professionnelle et on va l'aider à s'ouvrir et à se développer dans le monde touristique et à respecter les critères de durabilité, surtout, car depuis deux, trois ans, on mène la destination vers des gestes envers l'environnement. On va aussi l’aider à sélectionner le meilleur salon en fonction de son projet à l'international”, indique la directrice de management de destination Vaima Deniel, qui précise qu’il bénéficiera également d’un “montoring”.



La remise des prix se fera la veille de la Journée mondiale du tourisme, soit le 25 septembre prochain.



Pour les inscriptions c'est ici Tahiti Tourisme offrira aux lauréats, de toutes les catégories, la réalisation d'une vidéo de promotion concernant leurs initiatives durables qui sera diffusée sur le réseau de Tahiti Tourisme et d’Air Tahiti Nui à l’international. Ce qui représente un véritable “tremplin”, notamment pour les nouveaux porteurs de projet.Le gagnant de cette catégorie bénéficiera également d’un accès gratuit aux salons du tourisme, “comme ça, il se fait ses armes en local, déjà en tourisme d'intérieur. Il bénéficiera également d’un accès au ParauParau Tahiti”, précise la directrice générale.Ce dernier sera également invité à rencontrer “tous les opérateurs du monde entier” lorsqu’ils seront au Fenua. “Ce porteur de projet pourra faire la promotion de son projet à l'international sur un des événements qu'on organise”. Et ce n’est pas tout puisque Tahiti Tourisme lui offrira également un soutien financier à hauteur de 200 000 francs “pour l’aider sur son déplacement promotionnel”.Le responsable marketing d’ATN, Jessy Salmon, indique que la compagnie au tiare “continue l’accompagnement du développement de la destination en termes de tourisme, et notamment la partie RSE, notre responsabilité sociétale et environnementale. On offre 40 000 miles, plus un billet d'avion aller-retour pour la participation à un salon touristique” à Paris.Il indique également que comme Tahiti Tourisme, ATN va faire la promotion de “ce type d'initiative sur nos réseaux et qu’en termes de visibilité ou de notoriété, cela va aider ces porteurs de projet à faire que ça devienne un business. C'est-à-dire qu’une initiative, c’est bien, mais derrière, on a besoin d'entrepreneurs”.De plus, le nouveau porteur de projet sera accompagné par Tahiti Tourisme et ATN. “On sera ses deux grands parrains pour le guider dans la vie professionnelle et on va l'aider à s'ouvrir et à se développer dans le monde touristique et à respecter les critères de durabilité, surtout, car depuis deux, trois ans, on mène la destination vers des gestes envers l'environnement. On va aussi l’aider à sélectionner le meilleur salon en fonction de son projet à l'international”, indique la directrice de management de destination Vaima Deniel, qui précise qu’il bénéficiera également d’un “montoring”.La remise des prix se fera la veille de la Journée mondiale du tourisme, soit le 25 septembre prochain.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 29 Mai 2026 à 18:45 | Lu 229 fois



