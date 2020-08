Un concours de vidéos sur l’écomobilité

Tahiti, le 26 août 2020 - La Direction des transports terrestres lance un concours de vidéos sur les médias sociaux du mercredi 26 août au mardi 22 septembre 2020. Ce jeu, destiné à sensibiliser la population à l'écomobilité, et notamment les jeunes, s’inscrit dans le cadre de la 19e édition de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) prévue du 16 au 22 septembre.



Après l’organisation en septembre 2019 du 1er Forum polynésien de l’écomobilité en Polynésie française, la Direction des transports terrestres (DTT) lance un concours de vidéos multicanal sur les médias sociaux du 26 août au 22 septembre 2020, afin de sensibiliser la population à l’écomobilité. Ce concours, organisé dans le cadre de la 19e édition de la Semaine européenne de la mobilité (SEM), vise notamment le jeune public rompu à l'usage des réseaux sociaux.

Par ce jeu-concours, la DTT encourage l'appropriation des enjeux d'une mobilité durable et respectueuse de l'environnement avec la création de saynètes originales, qui apporteront une vision polynésienne, pragmatique ou ludique, des alternatives à la voiture particulière en Polynésie française.

Il faut savoir qu’en Polynésie française, en matière de mobilité, les véhicules particuliers sont surreprésentés avec 77% des parts des modes de déplacements, entraînant des conséquences négatives telles que l'insécurité routière, les émissions de Co2 dont 45% étaient dues aux transports routiers en 2018, ou encore la congestion urbaine.

Afin d'atteindre la plus large audience possible auprès de la population lors de la SEM 2020, le jeu-concours conçu par la DTT récompensera les productions audiovisuelles les plus créatives, présélectionnées par un jury et ayant recueilli le plus grand nombre de votes des internautes. Le concours sera doté de nombreux lots. La remise des prix est prévue le mardi 22 septembre 2020.

Cette opération sur les médias sociaux s'inscrit dans la continuité du partenariat engagé avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) relatif à l'animation d'une mission "écomobilité" en Polynésie française visant à la transition écologique des territoires.