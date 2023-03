Un concours de musique pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes

Tahiti le 8 mars 2023 - Les lauréats du concours de musique contre les violences faites aux femmes ont été sélectionnés mercredi à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Une soixantaine de lycéens et collégiens ont participé à ce projet artistique. Les productions musicales ont été diffusées dans la matinée à l’auditorium du lycée hôtelier.



Une soixantaine d’élèves issus de collèges et lycées de Tahiti, des Tuamotu et des Australes ont participé à un concours musical contre les violences faites aux femmes. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, les productions de 28 lauréats ont été diffusées à l’auditorium du lycée hôtelier. Les jeunes étaient invités à composer sur le thème des violences faites aux femmes. Ils devaient écrire les paroles, la mélodie, et réaliser une vidéo de leur performance. Accompagnés par leurs professeurs, 12 groupes de 2 à 4 enfants préparent depuis le 25 novembre leurs réalisations. La DGEE et le vice-rectorat sont à l’initiative de la réalisation de cette troisième édition de projet artistique. En début de matinée, une table ronde a été organisée pour sensibiliser les élèves sur la condition féminine.

Sept lauréats Un jury de six professionnels, composé de sociologues, professeurs, musiciens, et psychologues, ont jugé les différentes productions musicales. Les lauréats étaient sélectionnés selon la qualité du texte, de l’orchestre, du chant, et de la créativité. La majorité des élèves ont utilisé guitares, ukulele et percussions pour faire passer leur message. Les chants étaient écrits aussi bien en tahitien qu’en français. “Il n’y avait pas de style imposé. On aurait très bien pu écouter du rap, ou d’autres sonorités”, a précisé Teanini Tematahotoa, médecin gynécologue et présidente du jury. Les lauréats sont repartis avec un diplôme signé par la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel. Les élèves ayant remporté le premier prix se sont vu attribuer un billet aller-retour Papeete-Moorea, et plusieurs autres lots. “On est arrivés complètement vierge de toute idée préconçue. On a vraiment découvert en même temps qu’on délibérait. C’est pour ça qu’on a été très ému”, a expliqué Teanini Tematahotoa.

Des mots sur les maux “Le sujet nous a beaucoup inspirés. J’ai suivi tout le parcours d’une amie victime de ces violences et maintenant, elle a fini par s’en sortir et maintenant elle vit épanouie et heureuse”, témoigne Mahuta Hinatea, l’une des artistes ayant remporté le premier prix dans la catégorie lycée. À l’origine, le projet artistique était dédié à la confection d’affiches de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. “On s’est rendu compte que ce n’était pas assez sensoriel et émotionnel et en Polynésie la musique et la chanson sont très importantes. Une élève a pu expliquer comment leurs projets sont liés au vécu et comment du vécu, on fait quelque chose de subtil qui n’est pas direct, mais qui passe par l’art”, affirme Gaëtan Le Lu, organisateur du concours et inspecteur de lettres au vice-rectorat.



“Je suis émue parce que c’est un projet qui mélange le côté culturel, musical, sociétal. C’est par ces projets qu’on va réussir à faire changer les mentalités sur le sujet des violences intrafamiliales et intraconjugales”, témoigne Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation. Pour l’édition 2024, Gaëtan Le Lu espère joindre les étudiants de l’INSPE au projet.



Les premiers prix au concours : COLLÈGE

3ème prix: collège de Hitia'a ("Plus rien n'est pareil") - Quatuor/Classe de 3e- BUCHIN Hi'iley - VEGI Vaiarava - TUTURU Léon - TEIHOARII Tauahi

2ème prix: collège de Rurutu ( "Vahine taparahi hia")- Quatuor/Classe de 4e - TEMATAHOTOA Punua/TAPUTU Punaiti/MOOROA Rahapa/LENOIR Raura

1er prix: collège de Hitia'a ("S'en aller")-Quatuor/ Classe de 6e-FARIKI Takuheitiare (6è 3) - TEIKITUNAUPOKO Vaihinenao (6è 2) - PORUTU Temariki (6è 1) - TERE Roonui (6è 2)

LYCÉE

3ème prix: lycée protestant Samuel Raapoto ("Pure Hōpe'a")- Quatuor/élèves de diverses 1ères-Tapairu DOOM-TAHIATA (1LLCER)-Zenabou MAHAMOUD (1LLCER)-Naehu FAUA (1STMGa)-Terai FLOHR (TSTMGa)

2ème prix: lycée Paul Gauguin (" Paroles") - Quatuor/ Classe de 1ère S2TMD- NAPUAUHI Hiaei – TIAAHU Vinitua – TUMARAE Tetuiarii – PANIE Jason

1er prix: lycée Paul Gauguin ("Ua fati au")- Quatuor/ Classe de 2nde S2TMD-UEVA Teraiarii - MAHUTA Hinatea - FERAUD Teihoarii – MAUORE Orahau

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Duo d'élèves de 5e du collège de Hitia'a: "Cesse" (a capella)- ATGER Tauherehinarii (5è 2) - TIAAHU Viritua (5è 3)



Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 8 Mars 2023 à 19:50 | Lu 147 fois