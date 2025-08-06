

Un concours de bringue interentreprises

Tahiti le 02 septembre 2025 – L’artiste Fala organise un concours interentreprises le 20 septembre prochain à Outuaraea pour “renforcer la cohésion chez nos employés de différentes entreprises”. Un concours qui se veut surtout “convivial” avec notamment le bouquet final où une grande bringue à laquelle tout le monde pourra participer est prévue à la fin du concours. Les inscriptions sont toujours en cours.



L’artiste Fala au travers de sa société Fala Tahiti Music Events organise le 20 septembre à Outuaraea, Faa’a, un concours de bringue interentreprises. “C'est un site qui me tient à cœur car je suis un enfant de Outuaraea qui est juste en bas. Ma grand-mère habite en bas et c'est le lieu où tout a commencé pour moi dans la musique.” Il se souvient que lorsqu'il était très jeune il gagnait de l'argent en "faisant [ses] prestations pour avoir un peu plus de sous : c'est mon spot”.



Fala raconte qu’à Outuaraea existait le groupe Temarama composée de Violette, la famille Tikare et l’artiste a fait ses premiers pas avec eux. “C’étaient les seuls moments où on pouvait venir s’exprimer musicalement. Eh bien c’était avec ce groupe-là et on dansait aussi. Et petit à petit cet amour pour la musique s’est renforcé et a grandi.”



À 16-17 ans, l’artiste décide de voler de ses propres ailes en mettant en place son orchestre. “On animait un peu chez les particuliers grâce à ma maman qui a trouvé quelques clients.”

“On va faire les choses bien” Le jeune artiste a pas mal bourlingué aussi dans les différents pots de fin d’année organisés par les sociétés. “C’est grâce à cela que j’ai eu l’idée de créer ce concours interentreprises.”



Pour l’instant huit groupes se sont inscrits à l’événement “Bringue interentreprises”. Le concours se déroulera au cours de trois soirées, le 20 septembre à partir de 18 heures avec quatre groupes, puis le 11 octobre avec quatre nouveaux orchestres avant la soirée des finalistes.



Fala s’est rapproché de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) “pour pouvoir bien faire les choses car je veux aussi que nos artistes soient rémunérés par rapport à ce qu’ils font et à leurs œuvres”. Le règlement du concours impose aux participants de fournir au préalable la liste des morceaux interprétés afin de faire une déclaration à la Sacem. “On va faire les choses bien. On a les playlists avant et on déclare (…) en tous les cas cela restera quelque chose de convivial. On va renforcer la cohésion chez les employés des différentes entreprises.”



Le concours terminé, l’artiste et également organisateur de ces soirées ajoute qu’“une grande bringue générale” est prévue réunissant les participants au concours et “les spectateurs qui pourront venir avec leur ’ukulele, guitare, djembe : c’est complètement open”.

“Il n’y a pas de restrictions tout est open” Un tirage au sort sera effectué pour déterminer le déroulement du concours. “Il n’y a pas de rythme imposé, ni de thème imposé. Si tu veux commencer par une valse tu commences par une valse. Il n’y a pas de restrictions tout est open”, assure Fala sauf peut-être la batterie acoustique “par souci d’organisation, de mise en place et de sonorisation”.



Il ajoute que chaque groupe peut même venir avec “ses supporters (…) qu’ils fassent partie ou pas de ta société”. L’occasion également pour les sociétés d’avoir une visibilité puisque les participants pourront installer oriflammes, et banderoles “pour représenter vraiment leur entreprise”. Et d’ailleurs, Fala a même invité les fabricants d’instruments à venir exposer pour l’événement.



“Ce que je souhaite, c’est voir qu’il y a encore cette chaleur entre employeur et employés avec tout ce qui se passe en ce moment (…). Cela va renforcer la cohésion” car dans certaines sociétés, souligne le jeune artiste, “cela fait longtemps qu’il n’y a plus de pot de fin d’année”.



Les îles éloignées n’ont pas été oubliées puisque Fala a l’intention de se rendre aux Raromatai, aux Tuamotu. “Je voudrais bien aller aux Marquises, mais il me faut juste savoir sur quelle île.”



Fala ne manque d’idées, puisqu’après ce concours interentreprises il compte bien organiser la Karaoke Star à Papeete, ensuite le 2 mai 2026 il se rendra à Ra’iātea pour organiser le concours “La famille DoRé”. “C’est un jeu de mots. Ce sont les deux clés que jouent souvent les Polynésiens”, sourit-il. Fala est un artiste dont la tête fourmille d’idées et qui n’hésite pas à les réaliser.

Infos Pratiques : Inscription sur la page téléphone au 89 538 630 ou par mail : [email protected]



Les billets sont en vente en ligne également sur la page Facebook FTME Tahiti



Début du concours à 18 heures

Fin de la soirée à minuit avec la grande bringue



Lieu : Outuaraea Faa’a



Tarifs pour les adultes : 2.000 francs

À partir de 6 ans : 1.000 francs



https://www.youtube.com/watch?v=teOFWdLZXi8

