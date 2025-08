Un concert de Patrick Sébastien annulé après une polémique sur une exhibition sexuelle

Marseille, France | AFP | mardi 05/08/2025 - Le comité des fêtes de la Motte du Caire a annoncé mardi l'annulation d'un spectacle de Patrick Sébastien prévu fin août dans cette petite commune des Alpes-de-Haute-Provence, en réaction à une polémique sur une exhibition sexuelle sur scène lors d'un spectacle de l'animateur.



La décision a été prise "suite aux derniers événements survenus lors d'un concert de Patrick Sébastien et les réactions suscitées", ont indiqué les organisateurs dans une publication sur Facebook, confirmant une information initiale de La Provence.



Patrick Sébastien devait initialement se produire le 20 août dans cette commune d'environ 500 habitants.



La polémique a vu le jour après un article de Mediapart paru fin juillet, affirmant que l'artiste avait offert pendant plusieurs secondes "le spectacle d'une fellation à un public familial" lors d'un concert dans un camping naturiste du Cap d'Agde (Hérault), le 22 juillet.



Si l'avocat du chanteur a assuré à Mediapart que la scène, dont les vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, avait été "mimée", l'association Osez le féminisme avait annoncé dans un communiqué avoir adressé un signalement au procureur de la République de Béziers, soulignant que "l'exhibition sexuelle est une violence sexuelle", "d'autant plus grave lorsqu'elle est commise en présence de mineurs".



Sollicité par l'AFP sur d'éventuelles suites judiciaires, le parquet de Béziers n'a pas immédiatement répondu.



Quelques jours après le début de la polémique, le festival Théâtre, Danse et Humour de Roquebrune-Cap Martin (Alpes-Maritimes) avait annulé un spectacle de l'artiste prévu le 8 août, mais en invoquant "des raisons logistiques et techniques".



Patrick Sébastien, en concert dimanche à la Foire aux vins de Colmar, événement qui attire des milliers de spectateurs, a de son côté appelé le public à "résister contre tous ceux qui veulent nous empêcher d'être heureux", comme le montre une vidéo postée lundi sur ses réseaux sociaux.



Selon une liste postée sur le réseau Instagram par sa maison de production, l'ancien animateur de télé, 71 ans, doit donner une dizaine de spectacles dans diverses villes de France et de Belgique d'ici la fin septembre.