

Un colloque sur les droits et la santé des femmes

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Trois jours de réflexion sur les inégalités de santé, l’accès aux soins et la protection des femmes dans les territoires insulaires seront dirigés à l’université de la Polynésie française du 19 au 21 octobre prochain.





La santé des femmes demeure marquée par des inégalités persistantes : exposition à des risques spécifiques, difficultés de diagnostic et de prise en charge, accès inégal aux soins ou encore insuffisante prise en compte de certaines problématiques propres à la santé féminine. Ces enjeux prennent une dimension particulière dans les territoires insulaires du Pacifique, où les contraintes géographiques, sociales et économiques peuvent accentuer les difficultés d'accès à une prise en charge adaptée.



C’est dans ce contexte que se tiendra, du 19 au 21 octobre, le colloque “Droit(S) et Santé des femmes dans les îles du Pacifique”, organisé en salle de conférence de la Bibliothèque universitaire.



Ce colloque aura pour ambition d’étudier les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées en matière de santé et d’accès aux soins, mais également d’interroger les réponses juridiques et institutionnelles susceptibles d’améliorer leur prise en charge.



La réflexion portera notamment sur les problématiques rencontrées par les femmes vivant dans les îles éloignées. Ces situations soulèvent des questions qui dépassent la seule organisation du système de santé : égalité d’accès aux soins, coût des prises en charge, éloignement familial, accompagnement des patientes, évacuations sanitaires et prise en compte des réalités propres aux populations insulaires seront au cœur des échanges.

Une réflexion à l’échelle du Pacifique L’étude ne se limitera pas à la Polynésie française. Le colloque proposera également une approche comparative de la protection de la santé des femmes dans différents États et territoires insulaires du Pacifique, notamment en Micronésie, Mélanésie et Polynésie. Cette perspective permettra de mettre en évidence les similitudes et les différences entre les systèmes et les situations rencontrées dans ces territoires.



Le colloque ouvrira enfin la réflexion à un autre modèle insulaire de la zone indopacifique : le Japon. La participation de spécialistes de différents territoires contribuera ainsi à croiser les regards et les disciplines autour d’une même question : comment garantir une protection effective et équitable de la santé des femmes dans les territoires insulaires ?



En réunissant universitaires, juristes, spécialistes de la santé et chercheurs travaillant sur les territoires du Pacifique, ce colloque entend favoriser le dialogue entre les disciplines et les territoires.



Rendez-vous du 19 au 21 octobre 2026, en salle de conférence de la Bibliothèque universitaire, pour trois journées consacrées au droit, à la santé et aux enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les femmes dans les îles du Pacifique.



Avec communiqué

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:02 | Lu 173 fois



