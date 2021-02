Un chocolat de Ua Pou aux couleurs d'Air Tahiti

Hiva Oa, le 10 février 2021 - Des tablettes de chocolat made in Ua Pou ont régalé le personnel d'Air Tahiti pour le dernier vol d'un pilote aux Marquises.



Après le départ définitif des Marquises de la compagnie Air Archipels, un pilote a eu la bonne idée de se procurer du chocolat fabriqué à Ua Pou et de créer un emballage spécifique afin de marquer son départ de l'archipel. Ces tablettes - orange, noisette, gingembre et chocolat noir - non disponibles dans le commerce, ont été offertes au personnel d'Air Tahiti.



Après près de 40 années au service de la population de la terre des hommes, c'est un hommage gourmand qui a été rendu à tout le personnel et aux passagers, avec la création d'un emballage ô combien symbolique. Sur le recto, une photo des magnifiques pics de l'île de Ua Pou et du Twin Otter et sur le verso, le nombre de rotations effectuées sur les différentes îles de l'archipel par les deux avions successivement en service, le Quebec Papa et le Quebec Fox arrivés respectivement en 1980 et en 1985.