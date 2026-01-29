

Un chèque pour continuer de lutter contre le cancer

Tahiti, le 10 février 2026 - Un chèque de 368 796 francs a été remis à la Ligue contre le cancer. Ce don de Vodafone permettra de financer plusieurs actions de prévention.



La somme reversée provient des SMS envoyés via les réseaux de téléphonie mobile Vodafone et Vini dans le cadre du jeu-concours Octobre Rose, organisé pour tenter de remporter un téléphone portable avec la boutique Vodafone. Au total, 1 500 messages ont été reçus entre le 1er et le 31 octobre 2025.



La gagnante du jeu, Olivia, originaire de Paea, a remporté un Samsung A56 rose. Elle est venue récupérer son lot ce lundi à la boutique Vodafone de Paea.



Pour rappel, en 2017, le concours Octobre Rose avait permis de récolter 62 471 francs.

Mardi, lors de la remise du chèque des 368 796 francs récoltés en octobre dernier, Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer, et Olivier Kressmann, vice-président, ont rappelé l’importance d’un dépistage précoce : “Il faut que l'on sensibilise au maximum les Polynésiens”, expose Olivier Kressmann qui a également insisté sur l’accompagnement des patients évacués sanitaires (Evasan). “Les dons permettent de se doter de moyens pour soutenir les familles”, explique-t-il.



La Ligue vient notamment en aide à des personnes, parfois seules, qui ne peuvent pas se déplacer pendant quelque temps après leur opération. Le financement de paniers alimentaires fait partie des aides prioritaires.



1 000 nouveaux cas par an



Chaque année, plus de 1 000 nouveaux cas de cancer sont recensés en Polynésie française. Sur le terrain, une dizaine de bénévoles de la Ligue vont à la rencontre des associations. “C'est important, d’aller aussi dans les îles en parler”, explique Olivier Kressmann. Il souligne également que la plupart des cancers peuvent être traités lorsqu’ils sont détectés à temps et rappelle que la vaccination contre le papillomavirus (HPV) est gratuite pour les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans en Polynésie française depuis juin 2024. Pour en bénéficier, il suffit de consulter un médecin traitant, un spécialiste ou une sage-femme afin d’obtenir l’ordonnance nécessaire.



La sensibilisation passe aussi par le monde professionnel. “On sensibilise déjà au dépistage dans les entreprises du Club des entreprises engagées contre le cancer ; ce sont 27 entreprises et 7 100 personnes, mais ce n'est pas assez. On doit continuer à dépister.”



Si les dons permettent aujourd’hui de financer la prévention et l’accompagnement des malades, ils ne suffisent pas encore à soutenir la recherche. “Mais peut-être un jour”, espère, optimiste, Olivier Kressmann.



