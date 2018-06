Un chant de Tiga sur un album de Moby : une « aventure » qui pose des questions

Ce n’est qu’en février 2017 que l’association culturelle décide d’entamer des démarches, en prévision de son 10e anniversaire. Pourquoi pas tenter d’entrer en contact avec Moby et même de l’inviter, « aller à sa rencontre et lui dire qui on est, que nous sommes les détenteurs de cette histoire» . Ininata son’oree dedo commence par se tourner avec la Sacenc, en apprend davantage sur Moby et découvre que plusieurs films et documentaires réutilisaient le chant approprié par Moby. Parallèlement, l’association tâche de découvrir où Moby a pu se procurer le chant. Lui-même ne semble pas s’en souvenir. Toujours dans Rolling Stone, il décrit l’extrait comme celui d’un choeur africain, ajoutant « je l’ai samplé il y a douze ans, je ne sais plus d’où ça vient » .



Après avoir mené l’enquête, en recensant les moments où le morceau avait été chanté, les membres de l’association sont formels : l’enregistrement a été fait au moment de l’inauguration du temple de Tiga, en 1986. « Nous avons une vidéo, on a comparé et il n’y a aucun doute » , pose Kemejie Passa. Mieux, sur la vidéo apparaissent deux personnes en train d’enregistrer. Et l’on sait qu’en 1986, période où le kaneka était en gestation, des ethno musicologues étaient présents sur le Caillou pour contribuer à définir la musique du pays.



Au fil de leur chemin, les gens de Tiga découvrent un projet de loi du pays de 2010, jamais finalisé, qui inventait le concept de droits intellectuels autochtones, taillé sur mesure pour défendre et valoriser les savoirs coutumiers.Une découverte qui fait évoluer la démarche : l’association renonce pour l’instant à contacter Moby et préfère organiser une conférence sur le patrimoine immatériel, la propriété intellectuelle. «Nous avons voulu mener une démarche, un combat pays pour discuter de ces questions fondamentales. Nous sommes allés à la rencontre des gens qui peuvent nous apporter des réponses. (…) Notre objectif est vraiment de re-présenter ce projet de loi pour pouvoir protéger notre patrimoine», conclut Kemejie Passa. Rassemblant plusieurs experts de la question, la conférence, qui ouvre le week-end culturel de Tiga au centre culturel Tjibaou, promet d’être passionnante.