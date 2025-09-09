

Un champion de rugby à VII au Fenua

Tahiti, le 18 septembre 2025 - Dans le cadre de son projet Ambition 2027, la Fédération polynésienne de rugby a eu la joie et l’honneur de recevoir cette semaine un grand monsieur du rugby à VII : le Fidjien Jerry Tuwai, double médaillé d’or olympique et icône de ce sport. En plus de son expérience acquise sur les tournois à travers le monde, les joueurs et les joueuses du Fenua ont pu bénéficier de conseils techniques spécifiques au rugby à VII. Une réelle plus-value en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Posé. Des mots justes. Des conseils prodigués avec bienveillance. Le Fidjien Jerry Tuwai est très à l’aise dans son rôle d’entraîneur, car sa maîtrise du rugby à VII lui permet de donner les bons conseils : “Montrer la cible avec les mains”, “le ballon doit aller très vite”, “la passe, c’est le plus important”, “il faut répéter le geste pour progresser”. Jerry endosse le rôle d’entraîneur pendant une semaine afin de permettre aux rugbymen et aux rugbywomen de Tahiti de progresser dans cette discipline. Et qui de mieux qu’un double médaillé d’or olympique, plusieurs fois vainqueur avec les Fidji des World Rugby Sevens Series, champion du monde à VII, joueur de la décennie (2010-2020), pour transmettre la bonne parole ?



“Jerry va nous apporter son expérience, son vécu dans le rugby à VII, mais il veut aussi intervenir dans les entraînements car il aime ça. C’est une aubaine pour nous de pouvoir accueillir une icône comme lui, mais ce qui est le plus marquant, c’est sa gentillesse et son humilité. C’est la marque d’un grand champion”, confie Gilles Lafitte, le directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby (FPR). Pour lui, tous ces apports venus de l’extérieur sont un plus pour atteindre le haut niveau : “Nous avons effectivement une mission de développement, ce que nous faisons avec nos interventions dans le milieu scolaire et le travail effectué par les clubs dans leurs écoles de rugby. Mais il faut aussi que nous travaillions sur la performance, et c’est ce que nous faisons avec la mise en place du CAP (Centre d’accession à la performance, NDLR) et avec la venue de personnes impliquées dans le rugby à VII, comme Jerry, mais aussi Jérôme Daret, le sélectionneur de France 7, champion olympique. Si nous voulons exister dans le Pacifique, il faut travailler sur cette notion-là.”



“Viser toujours plus haut”



Et c’est bien le but de la Fédération polynésienne de rugby, car les Jeux du Pacifique arrivent à grands pas et ces interventions ne pourront que faire progresser les joueurs et les joueuses. Toute la semaine, Jerry et Gilles sont intervenus dans les clubs, chez les jeunes comme chez les seniors, pour le plus grand plaisir de ces derniers : “C’est super de voir des joueurs comme Jerry. On n’a pas l’habitude, donc on profite de ses conseils et on va essayer de les appliquer”, confie Armel, jeune joueur de Pirae.



De Papeete à Faa’a, en passant par Paea et Pirae, le Fidjien a su mettre en place des ateliers qui ont convaincu un public venu nombreux à chaque session. Et comme une bonne idée ne vient pas seule, Patrick Lopez-Diot et Teiki Dubois, respectivement président et vice-président de la FPR, ont fait venir Tee Uluinakauvadra, formateur officiel de World Rugby sur la préparation physique, facteur primordial de la performance au rugby à VII : “Cette formation a été très intéressante et bénéfique pour les participants. On a eu une autre vision de la préparation physique, qui a cassé quelques codes. La mise en lumière de l’importance du renforcement musculaire ciblé, comme le gainage, la souplesse, la mobilité et la force, a montré que la vision de la préparation physique avait elle aussi évolué et qu’il était important pour nos joueurs d’en bénéficier”, expliquait Teiki Dubois.



Encore une réussite pour le programme Ambition 2027, qui continue d’apporter des ressources nécessaires à la progression du rugby polynésien, mais aussi une prise de conscience du travail à accomplir pour performer au plus haut niveau. “Viser toujours plus haut” comme l’a si bien prodigué le champion fidjien.

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 18 Septembre 2025 à 15:52 | Lu 174 fois



