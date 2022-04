Un challenge sur l'énergie houlomotrice pendant les JO

Tahiti, le 13 avril 2022 - A l'occasion des JO 2024, le Pays veut lancer avec l'UPF un challenge destiné à tester les technologies houlomotrices.



Dans l'idée de trouver des alternatives aux énergies fossiles de nature permettant ainsi de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de Transition énergétique, le Pays a engagé un partenariat avec l’Université de Polynésie française (UPF) afin d’organiser un challenge destiné à tester les technologies houlomotrices, au moment de l’épreuve de surf des JO de 2024.



Un soutien de la BCI a été par ailleurs sollicité pour compléter le financement du projet. Lors de ce challenge, il sera proposé aux fabricants de machines houlomotrices d’installer des prototypes en mer pour évaluer leurs performances énergétiques, environnementales et économiques. Cette initiative permettra d’identifier la technologie la plus adaptée à la Polynésie française et, plus généralement, aux territoires insulaires.