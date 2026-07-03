

Un cas de paludisme signalé au Fenua

Tahiti , le 6 juillet 2026 - D'après le dernier bulletin sanitaire, un cas de paludisme a été détecté en Polynésie chez une personne ayant séjourné dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale rappelle l'importance d'être vigilant d'autant plus au regard des épidémies en cours dans certaines régions du monde comme en République démocratique du Congo.

Les dernières données de Surveillance sanitaire de Polynésie française sont tombées. Un cas importé de paludisme a été signalé au Bureau de la veille sanitaire chez une personne ayant séjourné dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. “Compte tenu des flux de voyageurs et des liaisons internationales entre les pays, il est important de rester vigilant lors de tout déplacement à l'étranger, rappelle l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire au regard des épidémies en cours dans certaines régions du monde, notamment en République démocratique du Congo où une épidémie d'Ébola est actuellement en cours.”



En plus du paludisme, un cas de leptospirose, une maladie bactérienne transmise par les animaux, a aussi été recensé. La vigilance reste donc de mise d'autant plus que le risque de contracter cette maladie est plus élevé dans les périodes suivant les épisodes pluvieux importants. Le laboratoire du CHPF indique également la circulation de “rotavirus et sapovirus” avec deux cas d'infection à Salmonella.



À l'inverse, aucun cas de de grippe, de VRS et de dengue n'a été rapporté la semaine dernière, tandis qu'un cas de Covid a tout de même été signalé.



Huahine en manque de médecins Situation de crise au centre médical de Huahine. En raison de l'absence temporaire de renfort, un seul médecin y assurera l'activité médicale, du 9 et le 16 juillet inclus, pour les 6 000 habitants de l'île.



Afin de garantir en priorité la prise en charge des situations “urgentes”, le fonctionnement du centre médical sera adapté durant toute cette période. Les patients venant pour un renouvellement d'ordonnance devront se rendre directement à la pharmacie libérale. Le pharmacien pourra “exceptionnellement” délivrer un mois supplémentaire de traitement.



En cas d'urgence, “appelez ou présentez-vous au centre médical”, insiste la Direction de la santé qui a partagé les coordonnées de trois docteurs : Nathalie Banff (40 68 81 81), Hervé Carbonnier (40 68 82 20) et Pascal Motyka (40 68 82 20).



Les consultations qualifiées de “non urgentes” à l'instar des certificats médicaux d'aptitude seront reportées à une date ultérieure tandis que les patients qui ne présentent pas de caractère d'urgence sont invités à consulter en priorité un médecin libéral.



L'équipe infirmière du centre médical de Huahine reste disponible pour réaliser une première évaluation et orienter les patients vers le moyen de prise en charge le plus adapté afin d'assurer la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles. L'unique médecin du centre sera prioritairement mobilisé pour les situations nécessitant une prise en charge médicale urgente.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 6 Juillet 2026 à 15:32 | Lu 668 fois



