Un cas de méningocoque à Tahiti

Tahiti le 21 mars 2025. Le ministère de la Santé informe qu’un cas d’infection à méningocoque a été diagnostiqué chez un enfant résidant à Tahiti. Présentant des signes évocateurs de méningite le 12 mars, l’enfant a été rapidement pris en charge au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et son état évolue favorablement.



Par mesure de précaution, un traitement préventif a été immédiatement administré aux personnes ayant été en contact étroit avec le malade, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.

À ce jour, aucun autre cas n’a été signalé, et les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance renforcée.

Pour rappel, le méningocoque est une bactérie qui se transmet par voie aérienne, par contact rapproché (toux, éternuements). Bien que rare, la maladie peut évoluer vers une méningite, entraînant des complications graves si elle n’est pas prise en charge rapidement. Elle se manifeste notamment par une forte fièvre, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et une grande fatigue.

En cas de symptômes, il est essentiel de consulter sans tarder un médecin, notamment chez les jeunes enfants et les personnes fragiles.

Les équipes de la Direction de la santé et de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) restent pleinement mobilisées pour assurer la prévention et la gestion de cette situation.

Pour toute information complémentaire, contactez le Bureau de la veille sanitaire et de l’observation (BVSO) de l’ARASS: [email protected] ou 40 48 82 01



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 21 Mars 2025 à 10:34 | Lu 1458 fois