Un cas de dengue à Rangiroa

Tahiti le 16 février 2024 – Un premier cas de dengue en dehors des îles-du-Vent a officiellement été confirmé ce mercredi par le ministère de la Santé. Il s'agit d'un résident de Rangiroa et c'est le 14ème cas identifié depuis le mois de novembre.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé confirme qu'un quatorzième cas autochtone a été identifié aux Tuamotu chez un résident de Rangiroa. L'occasion de rappeler les mesures simples à prendre, notamment après l'épisode de fortes pluies que vient de connaître la Polynésie, comme le fait de vider les gîtes où l'eau peut stagner comme les sous-pots, les pneus, les vases qui sont de véritables paradis pour les moustiques.



Ou encore, d'utiliser des répulsifs et installer des moustiquaires ou des diffuseurs d'insecticide en évitant les tortillons en raison des risques de fumée et d'incendie. Le ministère de la santé rappelle aussi que les principaux symptômes de la dengue comme de la fièvre, des douleurs musculaires ou des nausées, peuvent apparaître de 3 à 14 jours après une piqûre et qu'il est alors recommandé d'aller consulter un médecin.