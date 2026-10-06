

Un café des parents grand format à Teva i Uta

Tahiti, le 8 octobre 2026 – Organisé par la fédération des APE des écoles et du collège de Teva i Uta, le café des parents annuel a réuni 80 participants, ce jeudi, à la mairie de Mataiea. Quatre ateliers thématiques étaient animés par des professionnels et des associations autour de l’éducation et de la parentalité, de l’inclusion et des troubles des apprentissages, des transmissions culturelles, ainsi que de la médiation animale et des risques canins, dans un esprit de partage et de soutien.





Firi firi, salade de fruits et citronnade : c’est par un petit-déjeuner aux saveurs locales qu’a débuté le “grand café des parents” organisé ce jeudi par la fédération Amuitahira’a Faufa’a Metua, qui rassemble les cinq associations des parents d’élèves (APE) des écoles et du collège de Teva i Uta. “Nous sommes là pour nos élèves et vos enfants”, a déclaré une directrice lors de la cérémonie d’ouverture de la rencontre, marquée par l’accueil traditionnel de l’association Faaravaianuu et d’une classe de Nuutafaratea.



​Des ateliers basés sur l’écoute

Parents, grands-parents, élus municipaux et professionnels de l’éducation, au total, 80 participants ont bénéficié des quatre ateliers animés par Esméralda Puairau, éducatrice spécialisée, sur la parentalité et l’éducation ; Augustine Roa, présidente de l’association Je te vois mon amour, sur l’inclusion et les troubles de l’apprentissage ; Jacky Bryant, sur les transmissions culturelles ; et par le club sportif canin de Teva i Uta, sur la médiation animale et le comportement des chiens.



L’occasion d’ouvrir le dialogue sur une multitude de sujets et de situations familiales. “On essaie de faire venir un maximum d’intervenants, une fois par an, pour cette grande rencontre. Ce sont toujours des personnes investies dans leur domaine”, souligne Adeline Sabatier, présidente de la fédération et adjointe au maire de Teva i Uta. “C’est un espace et un temps d’échange dédié aux familles. Le premier objectif, c’est de mobiliser les parents, ce qui n’est pas facile, on le sait, que ce soit par rapport au travail ou pour d’autres raisons personnelles. C’est l’occasion d’écouter, mais aussi de partager et de poser des questions pour les aider. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des défis qui parfois nous dépassent, comme le rapport aux écrans. Il ne s’agit pas de venir en donneurs de leçons, mais plutôt en oreilles attentives. C’est vraiment pensé comme un accompagnement concret et sans jugement”, précise-t-elle.







​“Se sentir moins seuls”

Au sortir des ateliers, les participants ont salué l’initiative, comme Kanihei, maman d’une petite fille scolarisée en première année de maternelle, qui n’a pas hésité à témoigner : “C’est mon premier café-parents. Je suis venue m’informer et échanger avec d’autres parents. On cherche tous à faire de notre mieux pour l’éducation et la scolarité de nos enfants. C’est très intéressant ! ‘Être parent sans s’épuiser’, c’est une approche qui va me permettre de mettre en place certaines choses avec ma fille. Je vais essayer !”



Maman d’une grande fille à l’université et d’un garçon de 12 ans, Kim Rainuiatea a assisté à ce rassemblement en tant que membre de l’APE du collège Tinomana Ebb. “J’adore ! Je sors d’un atelier sur les troubles du neurodéveloppement qui m’a particulièrement intéressée, car on a diagnostiqué une dyspraxie et une dyslexie à mon fils. On a pu avoir des informations sur l’accompagnement et comment les parents vivent ces difficultés : ça permet vraiment de se sentir moins seuls ! Et, qui sait, ça peut peut-être contribuer à développer de meilleurs apprentissages. Ce type d’initiatives, ça favorise vraiment la communication, la solidarité et l’émergence de solutions”, apprécie-t-elle.



La rencontre s’est achevée en début d’après-midi par un bilan collectif entre les familles et les différentes entités représentées.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:51 | Lu 275 fois



