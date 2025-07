Un bilan très prometteur aux Palaos en vue de Tahiti 2027

Tahiti, le 14 juillet 2025 - La délégation tahitienne a réalisé une performance d’ensemble marquante aux Mini-Jeux du Pacifique, qui se sont déroulés aux Palaos du 29 juin au 9 juillet. Tahiti s’est largement imposée au tableau des médailles en décrochant 142 médailles dont 72 en or, un record dans l’histoire des Mini-Jeux. Ce bilan constitue un tremplin stimulant pour le sport tahitien en vue des prochains Jeux du Pacifique qui seront organisés par Tahiti en juillet 2027. Entretien avec Louis Provost, le président du Comité olympique de Polynésie française (COPF).



La délégation tahitienne a obtenu des résultats exceptionnels à Palaos, c’était attendu ou le bilan dépasse-t-il vos espérances ?

“Les résultats aux Palaos vont au-delà de ce que l’on avait envisagé dans le cadre d’“Ambition Tahiti 2027” puisque l’on avait prévu entre 35 et 45 médailles d’or, compte tenu du contexte et du volume de participation des autres pays et en tenant compte du fait que les Calédoniens ne se sont déplacés qu’avec une trentaine d’athlètes mais qui visaient tous une médaille. Avec 72 médailles d’or pour une délégation de 130 athlètes, le ratio est excellent et notre total de médailles d’or constitue un record dans l’histoire des Mini-Jeux.”



Tahiti avait la plus grosse délégation de sportifs, considérez-vous que c’était quand même un avantage pour briller au tableau des médailles ?

“Je n’ai pas ce sentiment, par contre, je mettrais en avant la qualité individuelle de nos représentants qui ont globalement été au rendez-vous pour être performants dans leur discipline et si les autres délégations étaient moins nombreuses, elles avaient envoyé dans l’ensemble leurs meilleurs athlètes et nos 72 médailles d’or ont été obtenues dans un contexte sportif relativement élevé.”

“Les Palaos ont confirmé que nos actions vont dans le bon sens”



Le plan “Ambition 2027” mis en place en 2017 semble efficace et doit vous conforter dans votre politique ?

“Nos performances aux Palaos ont été effectivement conformes au plan de progression que le COPF a mis en place dès 2017 avec le recrutement d’un directeur sportif en charge de la performance et la mise en place de dispositifs qui permettent à nos athlètes de mieux se préparer. Et il ne faut pas oublier la création de Centres de performance polynésiens montés par les fédérations et où les athlètes de haut niveau s’entraînent intensivement. Et puis j’ajouterais que les fédérations n’œuvrent pas toutes seules chacune de leur côté et qu’elles sont soutenues par le COPF avec la mise en place de conseillers techniques fédéraux qui appliquent le plan élaboré pour gagner les Jeux de 2027 et nos résultats aux Palaos confirment que nos actions vont dans le bon sens.”



Le succès de Tahiti aux Mini-Jeux est collectif, mais des disciplines ont brillé et d’autres ont déçu, est-ce que ce constat va réorienter en partie vos actions ?

“On sait bien qu’aux Jeux, il y des bonnes et des mauvaises surprises, mais ces dernières ont été rares aux Palaos. J’ai déjà échangé avec les disciplines dont on attendait mieux et je leur ai dit que le grand rendez-vous était en 2027 et qu’elles avaient deux ans pour rebondir et qu’elles bénéficieront bien sûr de notre total soutien. Pour les autres, je les ai prévenues qu’il ne fallait pas qu’elles s’endorment sur leurs lauriers et qu’elles continuent à travailler pour entretenir leur dynamique et même être encore plus performantes dans deux ans.’”

“Il reste encore beaucoup à faire pour 2027, mais je me dois d’être confiant”



Quel était l’état d’esprit au sein de la délégation tahitienne et cela a-t-il influé favorablement sur les bons résultats sportifs ?

“La solidarité est essentielle au sein d’une délégation dans des compétitions telles que les Mini-Jeux et les Jeux et cela a été le cas aux Palaos. On a senti des athlètes très motivés pour représenter leur pays et on a perçu beaucoup de soutien entre les sportifs et les encadrements des différentes disciplines lors des compétitions. Et puis, tous sont déjà tournés et motivés par les Jeux de 2027, une échéance qui était souvent évoquée au sein de la délégation.”



Où en est, à l’heure actuelle, l’avancée des infrastructures en vue des Jeux de 2027 ?

“Les travaux ont commencé à se mettre en place, notamment au niveau de la réflexion et bientôt de la rénovation des installations existantes comme le stade Fautaua et le stade Pater. Le démarrage des constructions nouvelles – à commencer par la piscine, qui est un élément crucial de l’organisation des Jeux et qui devrait se finaliser sous la forme d’un bassin éphémère, et de la salle dédiée au badminton, au squash et au tennis de table – ne devrait pas tarder, je l’espère. On est en relation continuelle avec les décideurs et je garde espoir que toutes nos installations soient prêtes en juillet 2027. Beaucoup se posent des questions dans le public car le temps passe et il reste encore beaucoup à faire, mais je me dois d’être confiant parce que sinon, c’est le moral des troupes qui va en prendre un coup. Mais on n’en est pas là et je maintiens le cap du Comité olympique pour préparer les athlètes et le gouvernement nous accompagne pour cela, même si l’on souhaiterait avoir plus de fonds pour préparer au mieux nos athlètes pour 2027.”



On vous sent plutôt satisfait de la tournure des événements en vue du rendez-vous de 2027, est-ce bien le cas ?

“Je viens de passer dix jours extraordinaires avec mes athlètes aux Mini-Jeux et j’ai bien ressenti le respect qu’ils m’accordaient, contrairement à certaines personnes qui ont tenu des propos à mon égard sur Facebook qui m’ont fait très, très mal, surtout lorsque cela s’attaquait à mon physique. Je pense qu’avec mon équipe, on a mis en place des programmes qui tiennent la route et qui fédèrent tout le monde et ça respecte mon leitmotiv, ‘Unis dans le sport et engagés pour l’avenir’. Et puis on est bien pris en considération, désormais, par les institutions océaniennes, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans l’excellente campagne réalisée aux Palaos, les athlètes d’abord évidemment, mais aussi les présidents de fédération, les techniciens, les parents, le gouvernement et sa ministre des Sports.”



