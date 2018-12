Un bateau cargo infesté par la Punaise diabolique

La Punaise diabolique, aussi nommée Punaise marbrée ou Halyomorpha halys, est originaire de l'Asie de l'Est, où elle est pourchassée par toute une ribambelle de prédateurs allant de micro-guêpes parasites à des escargots carnivores. Mais quand elle est arrivée en Europe et en Amérique, elle s'est retrouvée avec le champ libre pour croître et se multiplier. En climat tempéré elle peut se reproduire deux fois par an, avant d'aller hiberner dans les habitations (ce qui la rend très impopulaire). En climat tropical, elle se reproduit quatre fois par an et envahit les champs rapidement, provoquant d'énormes dégâts.Elle ne présente aucun danger pour l'homme, bien que son odeur soit très désagréable comme la plupart des punaises. Par contre elle se nourrit en suçant la sève des plantes et des fruits. Les fruits et légumes piqués peuvent avorter avant maturité ou être trop abîmés pour la vente, une catastrophe pour les agriculteurs. En plus de ça, la gourmande a des goûts éclectiques : elle s'attaque à des centaines d'espèces différentes !Les pays européens, dont la France, tout comme les États-Unis et le Japon, sont en pleine invasion de punaises diaboliques. Pour éviter d'être les prochains sur la liste et perdre des milliards de dollars de revenus agricoles, les autorités néo-zélandaises et australiennes ont instauré une période de vigilance particulière pour tous les bateaux arrivant de ces destinations entre septembre et avril (quand les punaises quittent les champs pour hiberner dans les conteneurs, voitures, maisons, etc). Tout bateau en provenance de ces pays est inspecté au large, et les cargos à haut risque (comme les voitures) doivent être traités au départ ou à l'arrivée. Les autorités recommandent un traitement au bromure de méthyle (illégal en Europe) ou au fluorure de sulfuryle... Un produit chimique qui peut endommager les habitacles des voitures et est illégal en Nouvelle-Zélande.Bref, pour le Carmen, le transporteur n'avait aucune bonne solution de traitement en Europe. Et le bateau s'est retrouvé interdit d'entrée dans les eaux néo-zélandaises ou australiennes pour un traitement au bromure de méthyle, conformément à leur réglementation... C'est ce qui explique la situation intenable du Carmen, coincé au large de Nouméa pendant deux semaines. L'Australie devrait finalement l'autoriser à entrer dans ses eaux pour recevoir un traitement selon Calédonie Première.