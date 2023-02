Un barrage Pirae-Dragon pour la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 9 février 2023 - La Confédération océanienne de football (OFC) a communiqué, ce jeudi, le mode de qualification pour sa prochaine Ligue des champions. Au fenua, le billet pour la compétition océanienne se jouera en matchs aller-retour et opposera le triple champion en titre, Pirae, à son dauphin de la dernière saison et actuel leader de Ligue 1, Dragon.



Comme la saison dernière, un seul club représentera le football tahitien à la Ligue des champions de l'OFC. La confédération océanienne a communiqué, jeudi, le mode de qualification pour sa prochaine “Champions league”. À Tahiti ce ticket se jouera donc entre le triple champion en titre, Pirae, et son dauphin du précédent exercice et actuel leader invaincu de la Ligue 1, Dragon. Les orange et la formation de Titioro s'affronteront en matchs aller-retour avec une première rencontre prévue le 17 février au stade Pater. Le match retour se jouera la semaine d'après, le 24 février, toujours à Pater.



Des matchs de barrage se joueront également dans les autres championnats océaniens. À l'issue de ces rencontres, sept équipes se retrouveront en mai prochain au Vanuatu pour jouer les phases finales de cette Ligue des champions. Rappelons que la saison dernière, Vénus, après avoir battu Pirae en barrage à Tahiti, s'était hissée jusqu'en finale de la compétition océanienne avant de s'incliner face à l'ogre néo-zélandais, Auckland City. 📅 Here's how the #OCL2023 National Playoffs will play out around our region. More updates to come. pic.twitter.com/89nY0ASudD

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 9 Février 2023