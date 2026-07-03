

Un ballon rond pour rassembler au lieu de diviser

Tahiti le 28 juillet 2026 – Les jeunes de la Nouvelle-Calédonie et ceux du Fenua se sont affrontés samedi autour du ballon rond. “Le défi du Caillou” était surtout pour l’organisateur, Nicolas Broséus, l’occasion de partager leur passion mais surtout de “rassembler car la société fait en sorte de diviser les gens”.



Une équipe de jeunes footballeurs de Houailou venus de la Nouvelle-Calédonie est actuellement au Fenua. Ces derniers connaissent la Polynésie française puisqu’il y a deux ans ils ont participé à “des matchs” avec l’AS Dragon explique Nicolas Broséus, coach de l’As dragon.



Ce dernier aprofité de leur présence pour organiser un “petit tournoi : le défi du caillou”. L’occasion aussi pour lui de rendre hommage à Jean Tanseau, “le frère de notre président, Robert, car il a fait beaucoup de choses pour le foot polynésien. Il a été aimé de beaucoup de monde”. Ainsi, le tournoi a débuté par une minute de silence en sa mémoire “pour qu'on n'oublie pas ce grand monsieur”.



Au travers de ces tournois sportifs Nicolas Broséus voulait surtout “rassembler car la société fait en sorte de diviser les gens, que ce soit par leur couleur ou leur niveau social. Et pour qu'il y ait un partage qui se fasse autour du sport car je pense que le système nous incite à être individuels et ce n'est pas beau (…). On ne met pas assez en avant ce côté collectif au détriment du côté individuel. Alors on en a profité pour inviter d'autres clubs”.



Nicolas Broséus regrette que “des gros événements prennent la part belle à tout ce qui se passe autour de nous” et que tout ce qui relève du bénévolat ne soit pas assez mis en lumière. “Je connais beaucoup de personnes qui font des choses pour les enfants, pour les jeunes, pour l’environnement et on n'en parle malheureusement pas.”



Même en cette période creuse beaucoup de clubs ont répondu présent à cette invitation. “Normalement, les clubs ne jouent pas dans cette période-là. Le championnat est terminé. On reprend que dans trois semaines, à peu près un mois. Et ces clubs ont accepté de déroger à ce qui se fait d'habitude pour garder leurs enfants à disposition pendant les congés.”



Nicolas rappelle que le football n’est qu’un “prétexte” pour que ces jeunes se rencontrent “Cela permet aussi à nos enfants de créer des liens avec les autres clubs (…). Et ça va être une belle petite fête entre nous.”

“On a besoin de partager cette passion” Othman Moumen, éducateur à l'AS Vénus, a apprécié cette journée de rencontre et de partage : “C’est une très bonne initiative de faire venir des équipes de la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas. Et surtout, ça permet de voir le football de la Nouvelle-Calédonie et de partager de grands moments de convivialité. Et dans le football, on a besoin de partager cette passion. Et le fait qu'il vienne d'aussi loin chez nous, à Tahiti, c'est juste magnifique.”



Le coach de l’As Vénus ajoute que cela permet à nos jeunes footballeurs de se “confronter” à une équipe de l’extérieur “cela va permettre à nos enfants de surtout se surpasser. Mentalement, ce n'est pas la même chose de rencontrer les mêmes équipes”.



Othman Moumen attend de ses “enfants” qu’ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris aux entraînements. “On ne va pas parler de match amical ou de gagne. Mes enfants savent que chaque match est important, et qu’il faut reproduire ce qu’on a appris.”

“Allier le comportement dans la classe, les notes à l'école, plus les entraînements” L’éducateur sportif responsable de la délégation, Patrice Mandaoue, considère cette rencontre comme “une superbe occasion pour se confronter aux jeunes de Tahiti. En plus on voit d'excellents joueurs. Du coup, on voit que le travail dans le club fonctionne bien”.



Il rappelle que leur venue au Fenua est un projet qu’ils préparent depuis 2023 et qu’après les événements que le Caillou a connu l’année dernière, les responsables ont décidé de remettre à cette année ce déplacement. “Du coup, ça a été annoncé depuis le début de l'année scolaire donc les enfants savaient qu'il y aurait ce déplacement. Du coup, il leur a fallu allier le comportement en classe, les notes à l'école, avec les entraînements. Et la performance lors des tournois pour pouvoir être sélectionné.”



Patrice Mandaoue confie que la sélection n’a pas été facile. “C'était compliqué, on a fait des heureux, mais on a fait aussi des malheureux. Du coup, ceux qui ne sont pas venus savent qu'il y a encore du travail pour pouvoir, l'année prochaine ou l'année suivante, être dans le groupe qui pourra venir. En gros, il faut mériter.”



Ce déplacement permet également à ces jeunes sportifs de “renforcer encore plus le lien familial puisqu’ils sont déjà ensemble la plupart du temps, au collège, en primaire. Et puis là, en club encore le week-end. Et à travers les sorties comme ça, ils apprennent à se connaître un peu plus”.



Patrice Mandaoue assure qu’un tel déplacement n’est pas aisé à mettre en place car il y a “le nerf de la guerre : les finances et on ne pourra pas venir tout le temps parce que c'est une organisation. Financièrement, c'est lourd. Donc là, on vient vraiment pour faire plaisir aux enfants et pour pouvoir les confronter à ce qui se fait de mieux ici”.



L’équipe de Houailou est au Fenua pour une semaine, ils vont profiter de ce séjour pour être en immersion. “On attend d’eux, au-delà de la performance, qu'ils s'amusent, qu'ils s'éclatent. Qu'ils profitent de rencontrer les gens, d'échanger avec les petits copains, car pour la plupart d’entre eux c’est la première fois qu'ils prennent l'avion.”

Eve Afchain, goal de Houailou U13 “Ils sont dépaysés et ça les perturbe je pense” “J'ai commencé l'année d'avant et quand je suis entrée il n'y avait pas de goal. Du coup je suis entrée et je suis là aujourd’hui à Tahiti. C'est vraiment bien ce genre de rencontre parce qu'on affronte d'autres personnes On passe d'un Pays à l'autre, d'une culture à une autre. Je trouve que c'est bien. Aujourd’hui je vais essayer de faire de mon mieux sur le terrain et on va voir si on gagne ou si on perd. Mais le plus important c’est qu’on se soit au moins amusé. J’ai trouvé que l’équipe de Moorea est forte, ils jouent bien, ils jouent en équipe, ils font des bonnes passes. Et notre équipe on dirait qu'ils ne sont pas trop dans leur élément. Je ne sais pas pourquoi mais peut-être parce que ce n'est pas le même endroit et donc il faut qu'ils s'habituent au terrain, au ballon. Ils sont dépaysés et ça les perturbe, je pense ; mais après je pense que ça va aller. Merci d'avoir fait en sorte qu’il y ait ce projet pour qu'on puisse venir. Je trouve que Tahiti c'est très beau.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 28 Juillet 2026 à 19:02 | Lu 125 fois



