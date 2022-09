Un bail de 25 ans pour une scierie à Nuku Hiva

Tahiti, le 9 septembre 2022 – Le ministre de l’Agriculture et du Foncier, Tearii Te Moana Alpha, et le président de la Société d’Exploitation de Bois Marquisienne, Gérard Siu, ont signé jeudi le bail commercial pour l’exploitation des pins des caraïbes à Nuku Hiva.



Le ministre de l’Agriculture et du Foncier, Tearii Te Moana Alpha, et le président de la Société d’Exploitation de Bois Marquisienne, Gérard Siu ont signé jeudi le bail formalisant la location d'une parcelle domaniale d’une superficie de 53 755 m² à Nuku Hiva. Ce bail d’une durée de 25 ans est consenti aux fins d’implantation d’une scierie. Une convention d’exploitation des peuplements de pins des caraïbes du massif domanial de Toovii entre le Pays et la société a d’ores et déjà été signée le 22 décembre 2021, suite à un appel à candidatures.



Avec plus de 800 ha, le massif de Toovii est le plus important du Pays. Une fois à pleine capacité, la SAS SEBM devrait produire quelque 7 500 m3 de sciages par an pour la filière bois de construction de la Polynésie française, soit environ un quart des besoins annuels de la population et entraînera la création de 25 à 30 emplois à temps plein. Avec l’exploitation des pins du massif de Toovii par la SAS SEBM, le Pays atteindra son objectif de couverture du marché à hauteur de 50% en bois de construction d’ici 2025. Contre 10 à 15% actuellement, et une grande majorité du bois de construction importé des Etats-Unis et de Nouvelle Zélande.