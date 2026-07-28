

Un bac pro “Pont - Machine” au lycée d’Opunohu

Tahiti, le 18 août 2026 - À l’occasion de la rentrée 2026, le lycée agricole d’Opunohu accueille la première promotion de bac professionnel polyvalent “Pont - Machine” en Polynésie française. Baptisée “Tava’e Raioaoa”, cette promotion compte 24 élèves qui débutent une formation de trois ans aux métiers de la navigation et de la mécanique navale.



L’ouverture du bac professionnel polyvalent “Pont - Machine” est un objectif prioritaire de la feuille de route économie bleue durable de la Polynésie française. Cette formation initiale a été validée en comité interministériel de la mer par le gouvernement français en 2025. En juin dernier, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le président de la Polynésie française ont signé conjointement la convention-cadre de mise en place, en présence de Catherine Chabaud, ministre de la Mer et de la Pêche.



C’est en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement de la Polynésie française, de la directrice du service d’État des affaires maritimes et du directeur du campus des métiers et des qualifications maritimes que le directeur du lycée agricole d’Opunohu a lancé le premier bac professionnel polyvalent “Pont - Machine”.



Vingt-quatre élèves ont été sélectionnés pour constituer cette première promotion baptisée du nom du marin pêcheur Tava’e, en hommage à cette personnalité du monde maritime. À cette occasion, la fille de Tava’e, Caren Raioaoa, a souhaité adresser un message aux élèves : “Portez ce nom avec fierté, mais surtout faites-en ce que vous voulez qu’il représente pour vous. Que “Tava’e” vous rappelle qu’en mer, comme dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il faudra parfois vous adapter, apprendre, recommencer, garder votre cap et surtout ne pas renoncer lorsque les choses deviennent difficiles. Vous êtes la première promotion de cette filière. Cela signifie aussi que vous ouvrez la voie à ceux qui viendront après vous. J’espère de tout cœur que la promotion Tava’e fera honneur à cette filière, à ses enseignants, à son lycée et aux métiers de la mer qu’elle aura choisi de représenter.”



Formation maritime qualifiante et exigeante s’étalant sur une durée de trois ans, elle permettra aux jeunes élèves de sortir du lycée avec un brevet de marin au commerce, de capitaine 200 et de mécanicien 750 kw, délivrés par le service d’État des affaires maritimes.



Ces jeunes pourront faire le choix de travailler directement après le bac à bord des navires de commerce ou militaires, de poursuivre leur formation initiale post-bac en France hexagonale à l’École supérieure de la marine marchande ou de poursuivre en formation professionnelle maritime continue en Polynésie française au Centre des métiers de la mer.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 18 Août 2026 à 15:57 | Lu 311 fois



